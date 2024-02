Die Lindauer Wohnungsgesellschaft (GWG) hatte wegen steigender Baupreise und Zinsen den Bau bereits geplanter Wohnungen zurückgestellt. Doch jetzt rollen die Bagger wieder. Hat sich die Lage auf dem Bau inzwischen entspannt?

Lindau braucht dringend Wohnungen. Was jeder spürt, der in Lindau schon einmal auf Wohnungssuche war, fasst Gunter Schramm von der Firma Planwerk in Zahlen: Demnach werden in Lindau bis 2040 rund 2600 Wohneinheiten zusätzlich benötigt. Das entspreche einem jährlichen Bedarf von etwa 130 Wohnungen.

Dieses Ziel zu erreichen, wird schwierig. Denn auch in Lindau wurden viele Bauprojekte zurückgestellt, weil Baukosten und Zinsen drastisch gestiegen sind. Allein die GWG, Lindaus größter Vermieter, hatte den Bau von 200 Wohnungen verschoben.

In der Blaukreuzstraße geht’s los

Doch jetzt scheint sich wieder etwas zu tun: Bagger heben in der Blaukreuzstraße eine Baugrube aus. Die GWG errichtet hier eine neue Wohnanlage mit 28 Wohnungen - darunter sind 18 geförderte. Sie sollen voraussichtlich bis Ende 2025 fertiggestellt sein.

Das Haus in der Blaukreuzstraße ist ein Projekt, dass die GWG gerne schon früher verwirklicht hätte. Die Planung lag fertig in der Schublade, doch sie musste es zurückstellen, weil es nicht mehr finanzierbar war.

„Die Kosten fallen bereits spürbar“

Jetzt wird es umgesetzt. „Die Kosten fallen bereits spürbar“, sagt Alexander Mayer, Geschäftsführer der GWG. Außerdem hätten sie durch die Änderung der Ausschreibungsart bei diesem Projekt „eine deutliche Verbesserung der Preise“ erzielt, sagt er. Statt einen Generalunternehmer zu beauftragen, seien nun Einzelgewerke ausgeschrieben worden.

Die „Schmerzgrenze“ der GWG liege für Baukosten inklusive Planungsleistung bei 4000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche brutto. Die sei jetzt unterschritten worden, sagt Mayer. „Sonst wäre eine wirtschaftliche Umsetzung nicht darstellbar gewesen.“

Förderkonditionen verbessert

Was zudem bei der Realisierung des Projekts geholfen habe: Die Förderkonditionen vom Freistaat Bayern für geförderten Wohnungsbau seien nochmals verbessert worden. So kann die GWG nun endlich wieder Wohnraum für Familien bereitstellen. In der Blaukreuzstraße entstehen 18 geförderte und zehn freifinanzierte Wohnungen - vorwiegend Zwei-Zimmerwohnungen, aber auch Drei- und Vier-Zimmerwohnungen.

Laut GWG bekommt das Haus eine klimafreundliche Luft-Wärmepumpe. Diese werde durch den selbst erzeugten Strom einer Photovoltaikanlage auf dem Dach betrieben.

Die Mieten liegen bei 13,50 Euro pro Quadratmeter, sagt Mayer. Mieter einer Wohnung der Einkommensstufe I, die einen entsprechenden Mietzuschuss erhalten, zahlten somit 6,50 Euro pro Quadratmeter.

Wie sieht es mit anderen Bauvorhaben aus?

Auch im Oberen Rothenmoos hätte es längst losgehen sollen. Die GWG plant bekanntlich, im Norden von Reutin etwa 60 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und knapp 40 Einfamilienhäuser zu bauen. Die Wohnungen will die Wohnungsgesellschaft vermieten, die Häuser zum Verkauf anbieten. Auch hier tat sich bislang nichts.

Doch nun steht der erste Bauabschnitt an: Ein Haus mit 38 Wohnungen soll dort als erstes gebaut werden. Indem „verschiedene Leistungspakete“ zusammengefasst worden seien und mit einem hohen Vorfertigungsgrad gearbeitet werde, sei der Preis eingedämmt worden, berichtet Mayer.

Wann genau die Bagger anrücken, kann er noch nicht sagen: Er warte noch auf den Eingang der Genehmigung, auch seien noch nicht alle Handwerkerverträge abgeschlossen. „Wenn alles gut läuft, starten wir in den nächsten vier Wochen“, lautet seine Prognose.