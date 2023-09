Die Anstrengungen der Saison sind zu spüren

Den E-Enduro-Weltcup kann Sofia Wiedenroth nun abhaken. Im französischen Châtel fand der Wettbewerb im Jahr 2023 seinen Abschluss. Für die Lindauer Profimountainbikerin lief es mal wieder sehr bescheiden. Die Fahrerin vom Specialized Enduro Team wurde Fünfte und auch in der Gesamtwertung schloss Wiedenroth auf dem fünften Platz ab.

Mit ihrem Abschneiden im E-Enduro-Weltcup ist Wiedenroth logischerweise nicht zufrieden. Wenn die 28-Jährige an einem Rennen oder einem Wettbewerb teilnimmt, dann will sie ganz vorne mitmischen. Das liegt in ihrem Naturell. Im E-Enduro-Weltcup ist das der Lindauerin in diesem Jahr nicht gelungen ‐ sie hat auch kein Problem, das zuzugeben. Wiedenroth ist aber auch schlau genug, um die Ergebnisse realistisch einzuordnen. Sie weiß, worin sie richtig gut ist und wo sie Luft nach oben hat. Und momentan tut sie sich im Downhill (Bergabfahrt) schwer ‐ so legt Wiedenroth im Training das Augenmerk darauf, im E-Mountainbike Cross-Country gut auszusehen. Beide Disziplinen sind nicht zu vergleichen, zudem haben andere Teilnehmerinnen im Enduro mehr Rennerfahrung.

Auf der Zielgeraden der Saison

Erschwerend hinzu kam, dass der Veranstalter die Rennen nicht unbedingt für E-Bikes konzipierte. Darauf hat sich Wiedenroth aber spezialisiert, deshalb wünscht sie sich im kommenden Jahr auch mehr Bergauffahrten, in denen sie Zeit gutmachen kann. Zurzeit ist es außerdem auch der Fall, dass die Fahrerin des TSV Niederstaufen von der langen Saison, den „über 20 Wettkämpfen“ etwas geschlaucht ist. „Je mehr man auf der Bremse ist, desto anstrengender ist es für den ganzen Körper. Ich habe gemerkt, dass sich meine Muskeln nicht mehr ganz so schnell erholen“, sagt Wiedenroth.

Ihre Ambitionen bleiben aber unverändert hoch. Im E-Mountainbike-Weltcup mischt die deutsche Meisterin ganz vorne mit. Platz zwei hat Wiedenroth praktisch sicher, zudem könnte sie sowohl den Pole-Position- als auch den Holeshot (Blitzstart)-Award gewinnen. Eine Minimalchance hat die Lindauerin auch noch auf den Gesamtsieg. Der Rückstand auf die Französin Justine Tonso beträgt 27 Punkte. Drei Rennen in Spanien stehen noch aus. Wiedenroth werde versuchen, in Girona (22. und 23. September) sowie in Barcelona (21. Oktober) ihre „beste Leistung abzurufen“.