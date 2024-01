Deutschland peilt das Halbfinale an

Das Abenteuer Olympic Youth Games beginnt für Hanna Weichenhain am Mittwoch. Da klettert die Eishockeyspielerin des EV Lindau in das Flugzeug, dass die noch 15-Jährige und ihre Kolleginnen aus der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach Südkorea in die Hauptstadt Seoul bringt. Von dort geht es per Rail Ninja in die Provinz Gangwon, seit dem 19. Januar 2024 Schauplatz der 4. Olympischen Jugend-Winterspiele.

Ernst wird es für die DEB-Auswahl dann am kommenden Sonntag, wenn es zum Turnierauftakt gegen die Nachwuchs-Auswahl aus Frankreich geht. „Wir treten schon mit gewissen Ambitionen bei den Youth Olympics an und wollen nicht nur für zwei Spiele den weiten Weg auf uns nehmen“, sagte Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner vor dem Abflug zu dem Turnier mit sechs Teilnehmern. „Unser Ziel ist es, das Halbfinale zu erreichen und - wenn alles passt - dann auch eine Medaille mit nach Hause zu bringen.“ Neben Frankreich ist der Schweizer Nachwuchs der zweite Vorrundengegner des deutschen Teams. Die beiden Tabellenersten ziehen ins Halbfinale ein. Bei der kürzlich ausgetragenen U18-Weltmeisterschaft in Zug unterlag das DEB-Team mit 1:2 gegen die gastgebenden Schweizer Nachwuchsspielerinnen und musste dadurch den Abstieg in die B-Gruppe hinnehmen. Weichenhain ist dabei sowie Hannah Loist (EHC Grizzlys Wolfsburg) und Hanna Hoppe (ESC Dresden) zu einer der drei besten Akteurinnen Deutschlands ausgezeichnet worden.

Die WM-Medaillengewinner sind nicht dabei

Das Eishockeyturnier wird im rund 10.000 Zuschauer fassenden Gangneung Hockey Centre ausgetragen. In der zweiten Vorrundengruppe kämpft der weibliche Nachwuchs aus Norwegen, Schweden und Japan um den Einzug ins Halbfinale. Die Medaillengewinner der U18-WM 2024, also die Teams aus den USA, Tschechien und Kanada, sind in Südkorea nicht mit von der Partie.

„Die Vision der Olympischen Jugendspiele ist es, junge Menschen auf der ganzen Welt für Sport zu inspirieren und sie zu ermutigen, die olympischen Werte zu übernehmen und zu leben“, beschreibt das Internationale Olympische Komitee (IOC) seine Absicht. „Die Idee hinter den YOG ist es, eine Veranstaltung zu organisieren, um junge Athleten weiterzubilden, damit sie eine aktive Rolle in ihrem Umfeld spielen können.“ Um diese Ziele zu erreichen, stehen neben den sportlichen Wettkämpfen zahlreiche Seminare, Workshops und Fortbildungskurse in lockerer Form auf dem Programm.

Aus Deutschland gehen 90 Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 15 und 18 Jahren bei der vierten Auflage der Winter Youth Olympic Games (YOG) in 15 Disziplinen an den Start. Viele spätere olympische Medaillengewinner haben bei den Youth Games erste Erfolge gefeiert. Aus Deutschland beispielsweise Franziska Preuß, die 2012 bei der YOG-Premiere in Innsbruck dreimal Gold gewann und 2022 in Peking mit der Biathlonstaffel Bronze holte. Laura Nolte siegte 2016 in Lillehammer im Monobob und wurde sechs Jahre später mit Deborah Levi Olympiasiegerin im Damenbob.