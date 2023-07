Deutsche Sportholzfäller zeigen in Lindau, was sie drauf haben

Eine Premiere in der Lindauer Region und gleichzeitig ein Publikumsrenner bei den Besuchern des Unterreitnauer Bezirksmusikfestes: Die Sportholzfäller der Stihl Timbersports Series haben hier Station gemacht und den Qualifikationskampf für die deutsche Meisterschaft bestritten. Der amtierende und dreifache deutsche Meister Danny Martin zeigte schon bei diesem Saisonauftakt, dass er nach wie vor das Maß der Dinge ist, er war einfach nicht zu schlagen.

Zu schlagen — und zu sägen — war jede Menge Holz, und das in mehreren verschiedenen Disziplinen. Da der Sport seine Wurzeln in Australien, Neuseeland, Kanada und den USA hat, tragen die Disziplinen englische Bezeichnungen. Beim „Springboard“ geht es zunächst darum, zwei Taschen (Pockets) in einen aufrechten Holzstamm (Log) zu schlagen und darin die Springboards (Trittbretter) zu verankern, um schließlich in etwa zwei Metern Höhe einen Holzblock von zwei Seiten zu durchschlagen. Dass das richtige Einbringen dieser Springboards von tragender Bedeutung ist, zeigte Nils Müller, dessen oberes Springboard nicht fest genug verankert war und zusammen mit dem Athleten zu Boden krachte.

Schrecksekunden für alle Beteiligten und die Zuschauer und die große Erleichterung, dass Müller wieder aufstehen und selbst zur weiteren Behandlung gehen konnte — sowie den Wettkampf in den weiteren Disziplinen, wenngleich unter Schmerzen, fortsetzen konnte. Er belohnte sich mit der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft Anfang Oktober in Essen.

Wie es zum Wettkampf in Lindau kam

Das Spektakel war im Übrigen zunächst gar nicht in dieser Dimension geplant. Martin und Armin Kremler überlegten, wie der Samstagnachmittag im Programm überbrückt werden könnte, denn für diese Zeit sahen sie die Gefahr, dass die Leute wegbleiben könnten. Als Stihl Händler wussten sie, dass diese Firma Accessoires hat für eine kleine Showdarstellung. Jedoch kurz nachdem sie dies ausgemacht hatten, meldete sich die Firma mit dem Vorschlag, hier einen richtigen öffentlichen Wettbewerb mit den Profi–Sportholzfällern durchzuführen.

Für die Stihl Timbersports Series war es die Gelegenheit, endlich mal wieder in Süddeutschland Station zu machen und zugleich die erste Veranstaltung mit Publikum nach der Corona–Pandemie. Zudem fehlte noch ein Qualifikationswettkampf für die deutsche Meisterschaft. Mit welchem professionellen Aufwand das Ganze bestritten wurde, setzte die Landmaschinenhändler in höchstes Erstaunen und dass die Veranstaltung trotz der sengenden Hitze vor so viel Publikum stattfand, begeisterte sie völlig.

Doch weiter zu den Disziplinen der Sportholzfäller. Nach dem Fällen auf den hoch in der Luft schwebenden Springboards galt es als Nächstes, einen stehenden Holzpflock zu kürzen, dabei muss innerhalb eines definierten Bereichs von zwei Seiten reingeschlagen werden. Für jede dieser Disziplinen darf der Sportler zwei Äxte mit auf die Bühne nehmen für den Fall, dass eine kaputt gehen sollte.

Von diesen Spezialäxten, die in der normalen Waldarbeit unbrauchbar wären, haben die Athleten 20 bis 30 zu Hause. Ebenfalls zwei Äxte kommen auf die Bühne, wenn es darum geht, auf einem querliegenden Holzpflock stehend, diesen zu durchtrennen, ebenfalls von zwei Seiten schlagend. Technik, scharfes Material, Kraft und Präzision sind auch hier wie bei allen anderen Disziplinen angesagt. „Underhand Chop“ nennt sich diese Disziplin im Fachjargon.

Sportler müssen Harmonie finden

Spektakulär ist auch die „Single Buck“ eine rund zwei Meter lange Einmann–Zugsäge, mittels der eine vollständige Scheibe (Cookie) von einem waagerechten Stamm abgesägt werden muss. Dieses Cookie darf aber auch nicht zu dick sein. Nicht wegen der beliebten weiteren Verwendung als Basis für Autogramme, sondern um das Ganze nicht zu einfach zu machen. Hier muss laut Moderator eine Harmonie gefunden werden zwischen Zusammenspiel von Arm–, Bein– und Körperbewegung und darüber hinaus natürlich Kraft. Es soll rhythmisch ohne Stopp in der Bewegung ablaufen, sonst würde es sofort klemmen. Recht hatte er, wie man bei vielen der elf Wettkämpfer sehen konnte.

Ohne die Bewegung wirklich zu stoppen, galt es, mit einer handelsüblichen Kettensäge wieder von einem querliegenden Stamm Cookies abzutrennen, die vollständig und innerhalb einer Dicke von zehn Zentimetern bleiben mussten. Diese Sägen weisen eine Kraft von exakt 7,3 PS auf. Das ist insofern erwähnenswert, denn bei der abschließenden Disziplin müssen die Sportholzfäller das gleiche mit einer getunten Motorsäge wiederholen. Dabei haben sie es mit Sägen zu tun, die bis zu 80 PS stark sind, bis zu 30 Kilogramm wiegen und eine Kettengeschwindigkeit von 240 Stundenkilometern abliefern.

Hier konnte Danny Martin zwar seinen deutschen Rekord von 4,84 Sekunden für die drei Scheiben nicht verbessern, aber mit 5,7 Sekunden deklassierte er die Konkurrenz in beeindruckendem Maße und holte sich damit souverän den Gesamtsieg und damit die Goldmedaille sowie die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft.

Einige sehen sich bei der DM in Essen wieder

Da wird er wieder auf Steffen Graf stoßen, der mit ausgewogener Leistung die Silbermedaille ergatterte und damit Marcel Steinkämper auf den dritten Platz verwies, obwohl der lange auf Rang zwei lag. Eine Disqualifikation beim „Underhand Chop“, seiner Paradedisziplin, kostete ihn wertvolle Punkte. Mit den Dreien sägen und hacken dann auch Peter Bauer, Denny Vielwerth, Christoph Lang, Stephan Odwarka und Nils Müller in Essen um den nationalen Titel.