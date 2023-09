Deutsche Popmusik im Doppel im Zeughaus

Mit Juli Gilde tritt am Sonntag, 1. Oktober, eine der vielversprechendsten neuen deutschen Songwriterinnen auf die Bühne des Zeughauses. Schon im vergangenen Jahr begeisterte sie das Lindauer Publikum im Vorprogramm von „Karl Die Große“ mit ihren Balladen und Indie–Pop–Songs. Unterstützt wird sie an diesem Abend von Andi Fins. Seine eigene Musik hat viel Anleihen an die flirrende Popmusik der 70er Jahre und besticht durch schwelgerische deutsche Texte. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten zu 16 Euro, ermäßigt 13 Euro sind erhältlich an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark, an jeder Reservix–Vorverkaufsstelle sowie unter www.zeughaus–lindau.de