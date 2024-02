Detektiv erwischt Elfjährige beim Ladendiebstahl

Zwei elfjährige Burschen sind am Samstag um die Mittagszeit in einem Supermarkt in der Kemptener Straße einem Ladendetektiv aufgefallen. Er beobachtete sie dabei, wie sie mehrere Getränkedosen und Flaschen in ihren Taschen verstauten. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne für die Waren zu bezahlen.

Nachdem sie vom Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen worden waren, verständigte dieser die Polizei. Die beiden Jungen wurden an ihre Eltern übergeben. Das Jugendamt wird über den Vorfall informiert.