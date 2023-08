Der Lindenhof präsentiert Konzert mit Handpan

Eine tolle Veranstaltung erwartet das Publikum am kommenden Freitag, 18. August, im Lindenhofpark. Der in Lindau (Bad Schachen) wohnhafte Perkussionist und Handpan–Spieler Gregor Flegler wird ab 18 Uhr ein Konzert geben. Eine Handpan ist ein mit den Händen gespieltes . Es handelt sich um ein vergleichsweise sehr junges Instrument. Das Besondere ist der außergewöhnlich harmonische, beruhigende, teilweise sogar mystische Sound, der entsteht, wenn Gregor Flegler seine Handpans zum Klingen bringt. Betont rhythmische Stücke wechseln sich dabei mit ruhigeren, Kompositionen ab.

Mit diesem Charakter passt die Handpan und die Musik von Gregor Flegler perfekt zur entspannten Stimmung im Lindenhofpark, direkt am See, heißt es in der Pressemitteilung. Der Eintritt zum Konzert ist frei und die Veranstalter freuen sich auf viele interessierte Gäste.