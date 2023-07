Der Geschmack der Farbe Lila

Wie klingt ein Kunstwerk? Wie schmeckt die Farbe Lila und wie macht man einen Siebdruck? Antworten auf Fragen wie diese geben die Workshops, die das Team des Kunstmuseums in diesem Jahr während der Sommerferien, begleitend zur Sonderausstellung „Andy Warhol — Stars & Stories“ anbietet. Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung des Kulturamts ein Performance–Workshop und eine experimentelle Druckwerkstatt.

Jana Lepple, Kunsthistorikerin und Museumspädagogin im Kunstmuseum Lindau, hat für die Warhol–Ausstellung Workshops konzipiert, die den Teilnehmern einen neuen Zugang zur Kunst ermöglichen. Hier geht es nicht (nur) darum, Fakten über Andy Warhol zu erfahren oder Informationen zum Thema Pop Art zu bekommen, vielmehr geben die Workshops die Chance, sich der Kunst von Andy Warhol einmal auf einem ganz anderen Weg zu nähern.

Im Performance Workshop wird gestartet wird mit einem Rundgang durch die Ausstellung. Hier besteht ausreichend Zeit und Möglichkeit, die rund 100 Originalwerke von Andy Warhol zu betrachten und auch einiges über den „King of Popart“ zu erfahren. Dann aber geht es um Fragen, die man sich vielleicht noch nicht gestellt hat — etwa: „Wie klingt ein Kunstwerk? Oder: „Wie schmeckt die Farbe Lila?“. Teil zwei des Workshops findet im Theater statt. Hier geht es dann um die Frage: „Was ist Performance–Kunst eigentlich?“ Als Höhepunkt kreieren die Teilnehmer ihre ganz eigene kleine Performance. Termine sind 2., 4., 9. und 14. August sowie der 11. September, jeweils 9 bis 13 Uhr.

Auch die Experimentelle Druckwerkstatt startet mit einem Besuch in der Ausstellung. Anschließend geht es in das Atelier des Kunstmuseums — hier werden zwei ganz unterschiedliche Drucktechniken erprobt: der Siebdruck und die Blotted Line. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalten ihre eigenen Kunstwerke, angelehnt an das Schaffen und Wirken von Andy Warhol.Termine: 6. und und 17. August, jeweils 17.30 bis 21 Uhr sowie 16. August von 9 bis 13 Uhr.

Die Teilnahme an den Kursen kostet fünf Euro für Kinder und Jugendliche und 15 Euro für Erwachsene.

Alle Details finden Interessierte unter www.kultur-lindau.de, hier kann man sich auch anmelden.