Der Bund lädt zu Führungen über die Streuobstwiesen ein

Zum 20-jährigen Jubiläum des Apfelsaftprojektes veranstaltet die Bund Kreisgruppe Lindau am Freitag und Samstag, 24. und 25. November, zwei Veranstaltungen.

Am Freitag, 24. November, steht ab 14 Uhr eine Führung auf dem Streuobstwanderweg Scheidegg mit Isolde Miller an, Treffpunkt ist das Kurhaus Scheidegg. Vom Kurpark in Scheidegg mit seinem Hochstamm-Sortengarten geht es auf Forstwegen und wenig befahrenen Nebenstraßen über Hagspiel und Unterstein vorbei an schönen Streuobstbeständen, so der Bund Lindau. Die Führung steht dabei unter dem Thema „Vom Allgäuer Kalvill bis zum Zabergäu“.

Am Samstag, 25. November, findet um 14 und 15 Uhr eine Familienführung mit Saft-Verkostung auf der Streuobstwiese mit Claudia Grießer statt. Die Führung steht dabei unter dem Thema „Was kreucht und fleucht auf der Streuobstwiese?“.