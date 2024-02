Zugegeben: Der heimelige Zuschauerraum der Hinterbühne hätte bei diesem Gast voller sein dürfen. Kennt den Kommentator doch jeder Fußballfan. Immerhin hat Tom Bartels 2014 das WM-Finale in Rio de Janeiro, das mehr als 34 Millionen Zuschauer verfolgten, kommentiert. Ein Rekord, der bis heute ungebrochen ist. Aber es ist eben gumpiger Donnerstag, ein Tag, an dem hierzulande die Fasnacht für viele erst so richtig beginnt.

„Die, die heute meinen, Fasching feiern zu müssen, werden es bereuen“, sagt Moderator Wolfgang Heim. Zumindest hat er es geschafft, Tom Bartels aus der Karnevals-Hochburg Köln nach Lindau zu locken. Als gebürtiger Celler, der seit dem Studium in Köln lebt, ist er, wie er selbst sagt, mittlerweile „im Karneval angekommen“. Das war nicht immer so. Als „Norddeutscher“, der bei Osnabrück groß geworden ist, konnte er mit dem „Spaß auf Kommando“, zunächst nichts anfangen.

Das änderte sich schlagartig, als er auf die Sporthochschule in Köln ging und zur Karnevalszeit als einziger nicht verkleidet war. „Ich hab mich gefühlt wie ein Fremdkörper.“ Seitdem geht er „in allen möglichen Outfits“.

Die große Fußball-Karriere bleibt ein Traum

Es bleibt unterhaltsam, als Heim Bartels erzählen lässt, wie er zum Fernsehen kam und dann letztendlich Kommentator wurde. Sport-, und insbesondere fußballbegeistert war der 58-Jährige schon immer. Er selbst spielte lange bei „TuRa Grönenberg Melle“, zuerst als Sechser, später in der Abwehr.

Eine Fußballkarriere war sein Traum. „Man überschätzt sich ja gerne selbst“, sagt er. Ein paar Freunde von ihm haben es geschafft. „Aber mir fehlte halt in jedem Bereich irgendein besonderer Skill.“ Heute, nach zwei Achillessehnenrissen, „einen links, einen rechts“, spielt Bartels kein Fußball mehr.

Der Werdegang

Während seines Studiums in Köln, das er nach einer Lehre zum Bankkaufmann begann, schaffte er den Einstieg zum WDR. Dort lernte er verschiedene Journalistengrößen kennen. Darunter auch Klaus Schwarze, der fand, „Mensch, Tom, Sie haben eine tolle Stimme“.

Nach dieser Feststellung empfahl ihn Florian König zum SWR, wo er die ersten Möglichkeiten bekam, zu kommentieren. „Ich habe mich von Anfang an vor dem Mikrofon wohl gefühlt. Das war für mich wie eine Bestimmung.“

Marcel Reif brachte ihn schließlich zu RTL. Weil der Privatsender kurzzeitig die Übertragungsrechte für die Champions-League-Spiele verlor, musste Bartels Skispringen kommentieren. Eine Herausforderung, die dem Lindauer Publikum einen kurzen Abstecher in eine andere Sportart als Fußball beschert.

Der Mensch Bartels bleibt ein sympathischer Unbekannter

Dazwischen geht es um diverse Trainer und Mannschaften, vom FC-Stuttgart, dem Bartels „sehr gute Spieler“ bescheinigt, über den 1. FC-Köln, der über „top Stürmer“ verfügt, bis hin zu Bayer-Leverkusen, dem er große Chancen prophezeit.

Die Zuschauer erfahren, dass Personalentscheidungen ganze Spiele entscheiden. Die Kritik an der Entscheidung, die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar stattfinden zu lassen, bezeichnet Bartels als Doppelmoral. Ebenso die Abwehr gegenüber Chinas Wunsch, 2030 die Weltmeisterschaft auszurichten. Schließlich pflegten Deutschland sowohl mit Katar als auch mit China Wirtschaftsbeziehungen. Zudem sei China bei sämtlichen sportlichen Ereignissen der Welt dabei, da sei es recht und billig, dass das Land auch mal Gastgeber sei.

Und was die Moral anbelangt, so würden Abstimmungen über das Austragungsland „ganz oft über Korruption fallen“, sagt Bartels. „Leider funktioniert es so, ich würde es mir auch anders wünschen“, betont er und erklärt, dass die WM 2006 in Deutschland auch in Verruf geraten war. Und damit auch Franz Beckenbauer. Aber: „Das, was er davor geleistet hat, überstrahlt alles“, findet Bartels. Im Fußball flösse immer und seit jeher Geld.

Person bleibt ihm Hintergrund

Darüber hinaus erzählt Bartels, wie er sich auf Spiele vorbereite und wie er mit dem Druck umgehe. Und was passiert, wenn ein Sportkommentator die Spieler verwechselt.

Jede Menge Infos rund um Fußball also. Schade ist, dass Wolfgang Heim Tom Bartels so gar nichts Privates fragt. Der aufmerksame Zuschauer bekommt zwar nebenbei mit, dass Bartels zwei Söhne hat und seine Frau ebenfalls Journalistin ist. Doch das lässt sich auch bei Wikipedia nachlesen.

Und so bleibt der Mensch Tom Bartels dem Zuschauer auch am Ende des eineinhalbstündigen Abends ein Unbekannter. Wenngleich ein sehr sympathischer.