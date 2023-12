Demonstrationen gegen Abschiebungen sind nichts Neues

Die Weihnachtsfeiertage haben Ende Dezember 1991 vor der Türe gestanden. Die Oberin des damals noch aktiven kleinen Lindauer Elisabethen-Krankenhauses auf der Insel (heute die „Tages-Psychiatrie“), Schwester Roselina, wünschte sich für die Feiertage klar und grundsätzlich den Frieden. Hannelore Pontes von der Nachbarschaftshilfe Aeschach und ihre Familie verzichtete angesichts „so vieler armer Leute in Lindau“ öffentlich ganz auf Weihnachtsgeschenke. Und das Lindauer Bodensee-Gymnasium feierte seinen traditionellen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst in der Aeschacher Christuskirche dieses Jahr zum Thema „Weil in der Herberge kein Platz für sie war…“. Die dabei gesammelte Kollekte von zusammen 880 Mark wurde Kindern von Asylbewerberinnen und -bewerbern in Lindau gespendet.

Flüchtlinge, heute: „Geflüchtete“, Asylbewerber, abwertend gehässig als „Asylanten“ bezeichnet, waren ein in diesen Tagen auch aktuelles Lindauer Thema. Die Bunte Liste, damals mehrheitlich noch etwas konfliktbereiter als heute, hatte in einer Sonderausgabe ihres Hoyboten Anfang Dezember die Stadtöffentlichkeit über die zwangsweise Abschiebung eines kurdischen Elternpaares und seines sechs Jahre alten Sohnes aus dem Flüchtlingswohnheim in der Schöngartenstraße informiert: „Draußen vor dem Haus versuchten vor allem die kurdischen Frauen und Kinder noch, den Abtransport von Sehmus und Elif zu verhindern … Mit aktivem Gummiknüppeleinsatz wurde der ‚Widerstand‘ gebrochen. Vier kurdische Männer wurden festgenommen. Vorwurf: Versuchte Gefangenenbefreiung…“.

An „Heiligabend“ des Weihnachtsfestes, am 24. Dezember traten viele Lindauerinnen und Lindauer nach der jeweiligen Christvesper zum Thema „Leuchte, leuchte Weihnachtsstern“ vor die christlichen Kirchen der Stadt. Ihre Überraschung war groß. Vor den Kirchentüren wurden sie mit Transparenten und Flugblättern empfangen. So stand auf einem der Transparente beispielsweise: „Stille Nacht, heilige Nacht: Haben Sie schon über Abschiebung nachgedacht? Ihr Christen erwacht!“ Die Lindauer Zeitung meldete dazu nach den Feiertagen unter anderem: „Bunte Liste und Asylkontaktgruppe, in Aeschach vertreten mit etwa 50 Teilnehmern eine Mahnwache, sahen einen deutlichen Widerspruch zwischen einigen Grundgedanken des christlichen Weihnachtsfestes und der Abschiebung von Kurden in die Türkei“.

Auf dem verteilten und mit einem Bild von Jesus illustrierten Flugblatt stand unter anderem: „‘Was Ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt Ihr mir getan!‘ Am 27. Dezember 1991 soll eine weitere kurdische Familie mit drei kleinen Kindern abgeschoben werden. In ihrer Heimat wird ein grausamer Krieg gegen das kurdische Volk geführt. Abschiebung ist Mord! Schaut nicht weg, mischt Euch ein. Deshalb appellieren wir an das Landratsamt, den Kurdinnen und Kurden aus Lindau eine Duldung aus christlichen und humanitären Gründen zu gewähren.“ Damit war Lindaus Feiertagsthema gesetzt.

Vier Tage nach der Aktion gab Landrat Klaus Henninger (CSU) über die Lokalzeitung bekannt, dass über die Abschiebung der Flüchtlingsfamilie mit ihren drei Kindern erst Anfang Januar entschieden werde und mit der Polizei sei „abgesprochen, dass vor Heiligdreikönig nichts passiert. Die Asylkontaktgruppe bleibt freilich bei ihrer grundsätzlichen humanitären Forderung“, so die LZ.

Lindaus SPD-Kreisverband gab am 8. Januar bekannt, dass „angesichts des vielfältig an Kurden begangenen Unrechts, das durch eine rigorose Abschiebepraxis gefördert wird, wir, die Lindauer SPD, Landrat Henninger eindringlich bitten, seinen Ermessenspielraum auszunutzen…und von seinem Duldungsrecht großzügig Gebrauch zu machen“.