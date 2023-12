Um die prekäre Situation im Gesundheitssektor in den Fokus zu rücken, wird es an diesem Dienstag, 12. Dezember, um 16 Uhr vor dem Landratsamt Lindau in der Bregenzer Straße eine „Demonstration gegen das Krankenhaussterben“ geben. Initiiert hat sie Simone Buffler aus Scheidegg. Sie arbeite selbst im Gesundheitswesen und wolle Menschen im Hinblick auf dieses Thema „aktivieren“, wie sie sagt.

Dass Krankenhäuser zunehmend mit finanziellen und anderen Problemen zu kämpfen haben, zeigt sich ganz aktuell an der Rotkreuzklinik in Lindenberg. Wie mehrfach berichtet, läuft seit etwa zwei Monaten das Insolvenzverfahren, außerdem kündigen sich massive Einschnitte vor allem im Bereich der Notfallversorgung an.