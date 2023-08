Dauerkartenverkauf bei den EV Lindau Islanders hat begonnen

Der Kader der EV Lindau Islanders steht, der Spielplan ist seit vergangener Woche draußen und in rund einer Woche beginnen die Inselstädter mit der Vorbereitung auf die kommende Saison 2023/2024 in der Eishockey–Oberliga Süd. All das sind Indizien, dass sich die neue Runde mit großen Schritten nähert. Am Freitag, 25. August, haben die Islanders nun auch noch den Dauerkartenverkauf gestartet. Später als sonst, das lag an einigen Unwägbarkeiten. Dafür haben die Lindauer laut eigener Mitteilung aber „einige richtige Schmankerl im Gepäck“.

Die Preise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert, reduzieren sich bei den Jugendlichen sogar und durch die Übertragbarkeit und alle inkludierten Spiele bis zum Ende der Saison 2023/2024 werden die Dauerkarten noch viel attraktiver als im Vorjahr. Die „All–In–Variante“ mit allen inkludierten Spielen der Saison 2023/2024 gilt nur bis zum ersten Heimspiel der Islanders am 29. September 2023. „In Zeiten von anhaltender Inflation und Energiepreiserhöhungen haben wir uns bewusst im Sinne der Fans für diese Beständigkeit und die Vorteile entschieden“, heißt es in der EVL–Mitteilung.

Verlängerungen sind bis 13. September möglich

Für alle Dauerkartenbesitzer und Dauerkartenbesitzerinnen, die seit den vergangenen Spielzeiten schon eine Dauerkarte besitzen und weiterhin treue Anhänger bleiben möchten, besteht ausschließlich online bis zum 13. September 2023 die Möglichkeit, die Karte, die sie noch haben, für die anstehende Spielzeit 2023/2024 aufzuladen. Auf der Vereinshomepage (www.evlindau.com) ist unter dem Reiter Tickets eine entsprechende bildliche Anleitung zu finden, wie dies beim Islanders–Partner Reservix vorgenommen werden kann — ebenfalls auf den sozialen Medien der Islanders bei Facebook und Instagram. Wer seine Karte verloren hat, kann nur mit einem Formular eine Dauerkarte erwerben.

Personen, welche als Neuerwerber eine Dauerkarte kaufen möchten, können dies auch nur ausschließlich über die Vereinshomepage (www.evlindau.com/tickets/infos–preise/) tun. Hier steht das Formular zur Verfügung, welches direkt ausgefüllt und per Mail ([email protected]) an die Geschäftsstelle geschickt werden kann. Möglich ist auch, das Formular ausgedruckt in den Briefkasten der Geschäftsstelle an der Eichwaldstraße 16 zu werfen.

Eine neue Variante der Dauerkarten haben die Islanders für Familien: die Familiendauerkarte „BIG“ (Zwei Erwachsene und zwei Kinder, 450 Euro) sowie die Familiendauerkarte „Small“ (Zwei Erwachsene und ein Kind, 400 Euro). Eine Stehplatz–Dauerkarte für Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren kostet 50 Euro. Für eine normale Stehplatzkarte sind 220 Euro fällig. Ermäßigte Dauerkarten (175 Euro) und Einzelkarten sind gültig für Mitglieder, Fanclubmitglieder, Rentner und Studenten sowie für Menschen mit Behinderung mit der Vorlage der entsprechenden Nachweisdokumente. Rollstuhlfahrer erhalten Ermäßigungen, die Begleitperson zahlt ebenfalls den ermäßigten Eintritt.

Die Dauerkarten sind übertragbar

Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr haben freien Eintritt. Die Dauerkarten sind übertragbar, der Betrag der jeweils ausgewählten Dauerkarte muss am besten vorab überwiesen werden oder spätestens bei Abholung bar bezahlt werden. Die Ausgabe der Dauerkarten erfolgt wie immer an den ersten Spieltagen oder ab 29. August, immer dienstags von 9.30 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle in der Eissportarena. Es wird auch weiterhin an der Abendkasse die „11 für 10er Karte“ geben, inkludiert sind zehn Heimspiele und ein elftes gibt es geschenkt dazu.

Zum Start in die Saison am 29. September empfangen die Lindauer zu Hause in der Eissportarena ab 19.30 Uhr die Passau Black Hawks und nur drei Tage später sind am Feiertag (3. Oktober) um 16 Uhr die Tölzer Löwen am Bodensee zu Gast. Durch die Absteiger Bayreuth Tigers und die Heilbronner Falken hat die Liga noch einmal an Attraktivität gewonnen.