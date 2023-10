Im Mai blüht der Apfelbaum und im Herbst trägt er Früchte. So kennt man es. Aber Blüte und Apfel gleichzeitig am Baum? Das ist selten. Das diesjährige Apfeljahr brachte noch andere Besonderheiten mit sich.

In sanftem Weißrosa hängen die Blüten an einigen Apfelbäumen in Schönau. Das Außergewöhnliche daran: Es ist Oktober. Obstbauer Andreas Willhalm kennt das Phänomen von seinen Bäumen schon.

Vor allem bei den Sorten Pinova und Elstar habe es in diesem Jahr wegen der vielen Feuchtigkeit einen sogenannten „Durchtrieb“ gegeben, wie Willhalm es nennt. Weil Nährstoffe freigesetzt werden, fange der Baum noch einmal an zu blühen.

Das könne auch mit dem milden Wetter zusammenhängen, weiß Obstbauer Florian Nüberlin, dem die Blüten im Oktober auch an seinen Bäumen aufgefallen sind. Die lange Regenperiode im Sommer habe die Blüte außerdem verzögert.

Weniger Äpfel als im vergangenen Jahr

Die späte Blüte sei schon etwas besonderes, aber zu dieser Jahreszeit auch schon ab und zu vorgekommen, so die beiden Obstbauern. „Das ist nicht das erste Mal“, sagt Florian Nüberlin.

Sie schmecken aber trotzdem sehr gut. Florian Nüberlin

Mittlerweile steht der Abschluss der Apfelernte kurz bevor. Das Resümee der Obstbauern: In diesem Jahr ist sie deutlich kleiner ausgefallen als im vergangenen.

„Für die Leute sehen die Bäume oft voll aus“, sagt Willhalm. Aber am Ende hätten auf ihnen sogar weniger Äpfel gehangen als prognostiziert. Die kleinere Menge könne laut Nüberlin auch damit zusammenhängen, dass die Bäume nach dem ertragreichen Jahr 2022 erschöpft waren. „Sie schmecken aber trotzdem sehr gut.“

Bestimmte Sorten haben es schwer

Auch Wetter und Klima spielen eine Rolle. Vor allem die Apfelsorte Cox Orange habe es mittlerweile schwer, berichtet Willhalm. Sie brauche gemäßigtes Klima. Auch in diesem Jahr sei es aber zu warm gewesen.

Das Ergebnis der Hitze: Das Fruchtfleisch der Cox Orange-Äpfel wird glasig. Die letzten Baumreihen, die Willhalm noch hat, müssen nach dieser Ernte gefällt werden. Auch mit der Sorte Elstar werde es immer schwieriger.

Aber wie ersetzen? Andere Sorten ausfindig zu machen, sei eine Herausforderung. Die Frage sei, welche hitze- und wärmeresitent sind. Die perfekte Sorte sei noch nicht gefunden.

Manche Äpfel sind kleiner als sonst

Auch auf die Größe der Äpfel hat sich das Wetter ausgewirkt. Dass es im Juni trocken war, sei für die Entwicklung nicht gut gewesen, sagt Willhalm. Trotz des vielen Regens Ende Juli und im August „konnten die Äpfel nicht alles aufholen“. Die Sorten Gala und Elstar seien deswegen relativ klein geblieben, berichtet Willhalm.

Trotz des geringen Ertrags: Die Erntezeit war für Andreas Willhalm und sein Mitarbeiter ein „Traum“. Sie konnten die Äpfel bei sonnigem und warmem Wetter pflücken. Auf der Stromrechnung wird sich das Sommerwetter allerdings bemerkbar machen, weiß Willhalm. Denn die geernteten Äpfel waren heiß ‐ und mussten heruntergekühlt werden. „Das kostet.“