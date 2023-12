Das VHG kann mehr als Mathe und Latein

„Wir können als Schule mehr als Mathe und Latein“, das hat der Schulleiter des Valentin-Heider-Gymnasiums (VHG), Manuel Streubert, zu Beginne des Weihnachtskonzerts seiner Schule in der Kirche St. Stephan versprochen - und nicht übertrieben. Das Schulleben des VHG scheint von der Musik geradezu beseelt zu sein.

Gemeinsames Musizieren verbindet, dieser Tatsache ist geschuldet, dass bei Schulkonzerten mittlerweile traditionell auch gemeinsamen Musikmachen im Zentrum steht. Pfarrerin Margit Walterham hatte die evangelische Inselkirche wieder gerne für das Gymnasium bereitgestellt.

Die Jüngsten durften den Abend beginnen. Die Chor- und Streicherklassen der 5. Und 6., Klassen eröffneten das Konzert mit einem weihnachtlichen Lied „Ihr Hirten erwacht“. Bemerkenswert bei den jungen Streichern, die von Jelena Nerdinger und Frank Westphal von der Musikschule Lindau betreut werden, ist, dass einige ihr Instrument seit gerade mal zwei Monaten in Händen halten - und schon mitspielen durften. Beim folgenden Lied „Walking in the Air“, wirkte das Orchester zusätzlich mit.

Das Orchester konnte gleich sitzenbleiben, denn es setzte das Programm fort mit dem Adagio in g-moll von Remo Giazotto, einem der meistgespielten klassischen Werke. Das Stück bot sich für das Schulorchester an, da Lydia Wöllmer aus der 12. Klasse des VHG Orgel spielt - und die ist unerlässlich für dieses elegisch-schwermütige Werk. Ebenfalls in der zwölften Klasse ist Konzertmeisterin Emily Maier, die die die wunderschönes Solopartie auf der Violine spielte.

Dioe Kirchenakustik war auch ideal für das Intermezzo von Pietro Mascagni, ein getragenes Stück, das eigentlich eher den Osterfrieden symbolisiert als den Weihnachtsfrieden. Aber egal, Hauptsache Frieden.

Trotz Unterstufen-, Mittel- und Oberstufenchor gibt es im VHG Jugendliche, die gerne noch mehr singen. Ulrike Friedmann hat dafür den Auswahlchor die „young voices“ ins Leben gerufen, die Benjamin Brittens Balulaow und This Little Babe sangen, Viola Lay aus der Klasse 9B brillierte hier als Solistin. „You Rais Me Up“, das durch Josh Groban bekannt wurde kam bei der Akustik auch sehr gut an.

Viel beschäftigt war an diesem Abend Leonhard Auenhammer. Bei den Young Voices schon am Klavier, begleitete er auch Ulrike Friedmanns Mittel- und Oberstufenchor bei O Come, Emmanuel, bei dem auch Frank Westphal am Cello mitwirkte. Zuvor startete dieser Chor mit einem Spiritual, Elijah Rock, bei dem ein paar Männerstimmen aushalfen, die dem Lied mit ihrem Riff das Fundament gaben.

Die „Rooftop Community“ um Sängerin Hannah Vogel hat in diesem Jahr schon einige umjubelte öffentliche Auftritte gehabt, so beim „Komm und See“ oder der Verabschiedung der Gesellen in Lindenberg. So auch in der Kirche, die Schulband führte in die Welt des viel zu früh verstorbenen Trompeters Roy Hargrove, der mit seiner Band The RH Factor „Forget Regret“ einst aufgenommen hatte und das Jazz und Funkelemente kombiniert.

Die Bigband des VHG ist dank Leiterin Lydia Wintermayr sowie begabten Schülerinnen und Schülern eine feste Größe. Mit den Solisten Sebastian Ziegler (Trompete), Laura Schmitt (Saxophon) und David Friedmann am Klavier hat sie außerdem gute Solisten in ihren Reihen. Dieses Mal griff die Band in die Weihnachtsschublade und holte „Have Yourself A Merry Little Christmas“ und eine jazzige Bearbeitung von „O Tannenbaum“ heraus, bevor Friedmann und der Schlagzeuger einen fulminanten Dialog beim Prayer Meetin‘ hinlegten.

Geschmeidig wie schon den ganzen Abend gingen auch nach der Bigband die umfangreichen Umbaumaßnahmen über die Bühne, denn neben dem Mittel- und Oberstufenchor traten das Orchester, der Trompetensatz der Bigband, Eltern, Lehrer und ehemalige Schüler an, um das finale Halleluja von Georg Friedrich Händel unter Leonhard Auenhammer großartig aufleben zu lassen. Ach ja, auch ein Großvater war mit von der Partie, er spielte die Pauken. Allein die Bereitschaft der Eltern und Ehemaligen zeigt, dass das Schülerleben am VHG nicht so ganz schlecht sein kann, wie auch Ulrike Friedmann schelmisch anmerkte.