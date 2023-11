Weniger Einnahmen, gestiegene Kosten, Inflation und höhere Kreisumlage: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Achberg wurde klar: Die Kommune wird in den kommenden Jahren mit einer „Liquiditätsdelle“ kämpfen müssen. Damit steht Achberg nicht alleine da. Auch andere Gemeinden im Landkreis Lindau müssen sparen. Wo es überall schmerzhafte Einschnitte geben wird, zeigt unsere Übersicht.

Die Ausgangssituation: Viele Kommunen im Landkreis haben über die vergangenen Jahre etwas zur Seite gelegt. Doch die Rücklagen sind nun in Gefahr. Es drohen auch Einsparungen, geplante Projekte stehen auf dem Prüfstand und auch Steuererhöhungen sind möglich.

Grundsteuereinnahmen sinken, Kreisumlage steigt

Die deutsche Wirtschaft hustet und krankt. Das bedeutet, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer vermutlich sinken werden. Doch die Belastung der Kommunen wird bereits dadurch steigen, weil der Landkreis Lindau seinen Haushalt wohl nicht mehr ohne deutliche Erhöhung der Kreisumlage ausgleichen kann.

Nonnenhorn mit hoher Grundsteuer

Nonnenhorn: Die kommenden Jahre werden für Nonnenhorn finanziell anspruchsvoll. „Die Kreisumlage wird steigen, sodass wir mittelfristig wahrscheinlich von jedem Euro, den wir von unseren Bürgern einnehmen, rund die Hälfte wieder an den Landkreis abgeben“, befürchtet Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß.

Aktuell hat Nonnenhorn einen Schuldenstand von 2,8 Millionen Euro. „Demgegenüber steht noch eine Rücklage von derzeit 2,1 Millionen Euro“, sagt Krauß. Die Grundsteuer wurde im vergangenen Jahr bereits auf einen Hebesatz von 430 Prozentpunkten angehoben. „Bei der Grundsteuer liegen wir bereits höher als die anderen Kommunen in der Nachbarschaft“, sagt Krauß.

Das gelte auch für die Gewerbesteuer, die vor zehn Jahren auf 380 Prozentpunkte angehoben wurde. Dazu gab es eine Erhöhung der Kurtaxe und der Zweitwohnungssteuer. „Wasser und Kanal haben wir ebenfalls bereits vor Jahren angehoben“, sagt Krauß. Zum Jahr 2025 würde es da aber nochmals eine Anpassung geben.

Kleinkinder und Schulkinder sorgen für hohes Defizit

Lediglich im Bereich der Kinderbetreuung wäre noch Luft nach oben. Der Bereich Kleinkinder und Schulkinder würde ein jährliches Defizit von fast einer halben Million Euro verursachen.

Ebenfalls gestiegen seien die Personalkosten. „Unser Strandbad, das im Gegensatz zur Kinderbetreuung keine Pflichtaufgabe, sondern eine freiwillige Aufgabe ist, verursacht ein jährliches Defizit von 220.000 Euro“, sagt Krauß. „Inwieweit wir uns das in Zukunft überhaupt noch leisten können, wird die weitere allgemeine finanzpolitische Entwicklung zeigen.“

Wasserburg hat aktuell gute Zahlen

Wasserburg: Aktuell steht Wasserburg glänzend da. Der Schuldenstand wird bis Ende des Jahres auf unter 40.000 Euro verringert, kündigt Bürgermeister Harald Voigt an. Die Rücklagen steigen von rund 5,5 Millionen Euro (1. Januar 2023) zum Ablauf des Haushaltsjahres auf wohl über 6,3 Millionen Euro.

Allerdings bekommt auch Wasserburg die höhere Kreisumlagelast zu spüren ‐ und die sinkenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Wirtschaftlicher Spielraum ist künftig eingeschränkt

Das heißt: Die bereits vorgesehenen Ausgaben werden den wirtschaftlichen Spielraum der Gemeinde stark einschränken. Geplant sind die Sanierung der Hafenmauer, der Uferpromenade und der Wasserversorgungs- und Entwässerungsleitungen im südlichen Bereich der Halbinselstraße. Außerdem muss die Gemeinde in die Kindertagesbetreuung und die Schule investieren.

Die Gemeinde wird deshalb sparen müssen: „Die Erbringung freiwilliger Leistungen wird überprüft“, sagt Voigt. Und nicht nur das: Auch die geplanten Investitionen müssten überdacht und eventuell angepasst werden.

Trotzdem erwägt Voigt beispielsweise die Erhöhung der Grundsteuer, der Zeitwohnungssteuer, Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge sowie alle Arten von Abgaben für kommunale Leistungen.

Sigmarszell hat über die Jahre Schulden abgebaut

Sigmarszell: „Die Zeiten werden herausfordernder“, sagt Bürgermeister Jörg Agthe. Dabei ist er froh, dass die Gemeinde in den Vorjahren gut gewirtschaftet hätte. „Wir haben kürzlich erst wieder ein Darlehen ablösen können. Somit beträgt der aktuelle Schuldenstand nur noch 489.161,09 Euro“. Der Stand der Rücklagen betrug zum 31. Dezember 2022 rund 4,8 Millionen Euro.

Gemeinde plant aktuell keine Steuererhöhungen

Trotzdem wird auch Sigmarszell die wirtschaftliche Situation treffen ‐ und die höhere Kreisumlage. Doch das will die Gemeinde erst einmal so stemmen: „Die Gemeinde Sigmarszell plant derzeit keine Steuererhöhungen“, sagt Agthe.

Agthe will deshalb seinen eingeschlagenen Weg für Sigmarszell fortsetzen: „In meiner ersten Legislatur von 2014 bis 2020 wurde jedes Projekt dahingehend geprüft, ob es wirklich nötig und sinnvoll ist“, sagt er. Diesen Weg will er so auch künftig fortsetzen.

Eisenbach bleibt weiter optimistisch

Bodolz: Felix Eisenbach verbreitet Optimismus: „Letztlich geht es unserer Region gut und wir kommen auch durch diese Krise, auch wenn es in der jetzigen Phase vielleicht nicht so scheint“, sagt der Bodolzer Bürgermeister.

Trotzdem werde es Einschnitte geben. Durch das anstehende Projekt Neubau Kita, inklusive Ausweitung der Kapazitäten für die Mittagsbetreuung, seien Rücklagen eingeplant und die Gemeinde werde voraussichtlich in naher Zukunft Kredite aufnehmen müssen.

Auch in Bodolz verschlechtert sich die finanzielle Lage

„Daher verschlechtert sich die finanzielle Situation eher“, sagt Eisenbach. „Insgesamt werden die steigenden Ausgaben für die Pflichtaufgaben belastend werden, da die Einnahmen wohl nicht im gleichen Maße steigen werden.“

Aktuell werde der Schuldenstand zum Ende diesen Jahres rund 225.000 Euro betragen. „Es ist geplant, das Darlehen in 2024 vollständig zu tilgen“, sagt Eisenbach. Die Rücklagen betrugen Ende 2022 rund 6,1 Millionen Euro.

Trotz der eher düsteren Aussichten für die Zukunft plant die Gemeinde keine Hebesatzerhöhungen für das kommende Jahr. Erst zum 1. Januar 2025 werde es voraussichtlich eine Anpassung der Grundsteuer geben. Außerdem forciere die Gemeinde eine nachhaltige Umrüstung und Modernisierung, um Betriebskosten zu sparen.

Weißensberg ist seit fünf Jahren schuldenfrei

Weißensberg: Bürgermeister Hans Kern hofft, dass es keine tiefe Rezession in Deutschland gibt. Dann „dürfte die gute Einnahmesituation der Gemeinde Weißensberg auch die nächsten Jahre anhalten“.

Aktuell ist Weißensberg schuldenfrei ‐ und das bereits seit 2018. Die Rücklagen betragen rund 5,7 Millionen Euro. „Die finanzielle Situation der Gemeinde verläuft planmäßig und positiv“, bilanziert Kern.

Hebesätze sind seit Jahren unverändert

Die Gründe dafür: „Eine solide Finanzwirtschaft, welche effizient, vorausschauend sowie gestaltend agiert“, sagt Kern. Hinzu kämen ansehnliche Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer.

Und das, obwohl die Realsteuerhebesätze seit vielen Jahren stabil geblieben seien. Das hätte dazu geführt, dass die Gemeinde unter dem Schnitt der Städte und Gemeinden im Landkreis Lindau liege.

Kreisumlage könnte Spielräume deutlich eingrenzen

Allerdings: Auch Weißensberg fürchtet die Auswirkungen der Kreisumlage. Das würde Weißensbergs „finanzielle Spielräume spürbar begrenzen“, sagt Kern.

Hergensweiler muss sich verschulden

Hergensweiler: Aktuell steht Hergensweiler noch gut da. Doch das dürfte sich ändern. „Die Gemeinde Hergensweiler wird ‐ insbesondere aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte ‐ erstmals seit Langem eine tatsächliche und spürbare Kreditaufnahme benötigen“, sagt Wolfgang Strohmaier.

Wie hoch diese ausfallen wird, sei offen. Aktuell läuft dazu ein Architektenwettbewerb.

Steuererhöhungen sind nicht auszuschließen

Der Schuldenstand der Gemeinde reduziert sich auf etwa über 100.000 Euro zum Ende des Jahres. Die Rücklagen betrugen Ende 2022 über 2,6 Millionen Euro. „Nach aktuellem Stand wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zuführung zur Rücklage gerechnet“, sagt Strohmaier.

Ob die Gemeinde auch Steuererhöhungen plant, lässt Strohmaier offen. „Dies ist abhängig von der Entwicklung der Steuermessbeträge im Rahmen der Grundsteuerreform“, sagt er.