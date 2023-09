Vor der Landtagswahl müssen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Lindau/Sonthofen den Fragen von Schwäbische.de stellen. Heute geht es um die Frage: Wie wollen Sie am bayerischen Bodensee wieder mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?

Eric Beißwegner, CSU

Es wurden leider nicht ausreichend Wohnungen gebaut, an den Orten, an denen viele Menschen leben möchten. Der steigenden Nachfrage steht kein ausreichendes, beziehungsweise ein sehr knappes Angebot gegenüber. Entsprechend steigen die Preise. Auch den Zinssprung und die steigenden Auflagen, beispielsweise für immer höhere Energieeffizienz beim Bauen verteuern das Bauen.

Um Baukosten zu begrenzen, müssen wir über andere Verfahren wie beispielsweise modulares Bauen oder über Beschleunigungen beim Bauen, beziehungsweise aller Prozesse (beginnend bei den Genehmigungen) nachdenken. Auf kommunaler Ebene sollte man also Bauvorhaben positiv gegenüber stehen, das ist die Grundvoraussetzung.

Um die Finanzierbarkeit zu gewährleisten, sollten aber auch neue Maßnahmen, wie zum Beispiel Sonderabschreibungen für neu geschaffenen Wohnraum eingeführt werden ‐ durch Mietpreisbegrenzungen entsteht schließlich kein neuer Wohnraum. Genehmigungen erteilen, Vorschriften runterfahren und Abschreibungsmöglichkeiten erhöhen ‐ so kann privater Wohnbau funktionieren.

Davon abgesehen haben wir diverse Programme aber auch neue Ideen für die Schaffung von Eigentum/Wohnraum für Privatpersonen, beziehungsweise für Familien (u. a. Baukindergeld, Eigenheimzulage, Bürgschaften beim Eigenkapital) und für sozialen Wohnbau. Außerdem wollen wir die Umnutzung von Büros in Wohnraum wie auch Dachaufstockungen und den Ausbau von Dachgeschossen erleichtern.

Ulrike Müller, Freie Wähler

Einheimischenmodell ausbauen, öffentliche Wohnbaugesellschaften intensiver fördern, innerörtliche Potentiale nutzen (Leerstand bekämpfen, Bestandssanierungen, Nachverdichtung).

Uwe Schweizer, AfD

Aktuell wird sich dieser Wunsch nicht in die Tat umsetzen lassen. Zunächst sind Flächen zu finden, die bebaubar sind. Zum Beispiel 1. aufgegebene oder rückgebaute Gewerbeflächen zur Wohnbebauung umwidmen. 2. Bauflächen zur Erbpacht anbieten. 3. Antragsverfahren vereinfachen und übersichtlicher gestalten.

Thomas Gehring, die Grünen

Es wird zu wenig bezahlbarer Wohnraum gebaut. Von Seiten des Freistaates haben wir die Aufgabe, den sozialen Wohnungsbau stärker finanziell zu fördern, nachdem dies jahrelang von den CSU-Regierungen versäumt worden ist. Wir Grüne wollen die Zweckbindung für sozialen Wohnungsbau verlängern, sodass günstiger Wohnraum länger vorgehalten wird.

Konkret geht es vor Ort darum, die Projekte der kommunalen und genossenschaftlichen Träger zu unterstützen. Dafür müssen Land und Bund Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau günstiger abgeben und den Kommunen ein Vorkaufsrecht gewähren.

Auch neue Wohnformen etwa für Seniorinnen und Senioren, die weniger Wohnraum benötigen, müssen vom Land gefördert werden. Das Projekt, gemeinnützig ein günstiges Wohnen auf der hinteren Insel zu schaffen, sollte meines Erachtens wieder angegangen werden.

Markus Kubatschka, SPD

Es sind mehrere Maßnahmen zusammen, die mehr Wohnraum schaffen sollen.

1. In Ferienregionen wie dem Allgäu muss die weitere Zunahme an Zweitwohnungen verhindert werden. Zu viel Wohnraum steht die meiste Zeit des Jahres leer.

2. Die Grundsteuer C muss in Bayern umgesetzt werden, um Spekulation mit Bauland zu unterbinden und bestehendes, ungenutztes Bauland zu aktivieren.

3. Durch Nachverdichtung, zum Beispiel Stockaufbauten, Dachausbauten und -aufbauten und der Reaktivierung von leerstehenden Büroflächen muss mehr Wohnraum geschaffen werden.

4. Die Förderung kommunaler und genossenschaftlicher Wohnungsbaugesellschaften beim Mietwohnungsbau und der Sanierung von Altbauten muss vorangetrieben werden. Damit sollte mehr günstiger Wohnraum entstehen und erhalten bleiben.

5. Auch müssen Mittel und Wege gefunden werden, Wohnungen in der Sozialbindung zu halten.

6. Es muss ein Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen gelten.

7. Für den Neubau von Wohnungen muss die Antragsbürokratie vereinfacht und digitalisiert werden.

Die Nebenkosten müssen aber auch niedrig gehalten werden. Bei der Wärme muss je nach Region durch Ausbau von Nahwärmenetzen, Geothermie, Wärmepumpen, Solarthermie, Kraft-Wärme-Werke mit Biogas, Photovoltaik mit Batteriespeicher im Haus, nachwachsende Rohstoffe und Holz die Kosten niedrig gehalten werden, da die fossilen Energien durch die CO2-Bepreisung teurer werden.

Dominik Spitzer, FDP

Enorme Baupreissteigerungen, hohe Hypothekenzinsen, Rekordinflation, eklatant hohe Energiepreise sowie Lieferketten-Probleme lassen die Preise explodieren. Ich sehe bezahlbares Bauen und Wohnen als eine der drängendsten Frage dieser Zeit. Mit den aktuellen Rahmenbedingungen wird dies nicht gelingen. Daher braucht es effektive Gegenmaßnahmen.

Wir möchten, dass Mieten bezahlbar sind und sich junge Familien wieder Wohneigentum leisten können. Digitalisierung stärken (BIM, Behörden mit Soft- und Hardware befähigen). Grunderwerbsteuer für erste, selbstgenutzte Wohnung abschaffen (Bund wird dafür die Voraussetzung schaffen).

Vorschriften entrümpeln: insbesondere Sonderregelungen sind abzuschaffen. BayernHeim abschaffen und dafür mehr Geld für gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung stellen.

Einfaches Bauen: Einführung einer zusätzlichen Gebäudeklasse E (E wie einfach oder Experiment in der BayBO). Gerade in Lindau wurde es von der Kommune jahrzehntelang verschlafen, Bauland für Wohnraum zu erwerben. Auch bei der Planung des Gewerbegebiets an der Autobahnabfahrt 96 hätte man daran denken müssen.

Hier sollte geprüft werden, wo es möglich ist, über den Gewerbebereichen nachträglich Wohnraum zu schaffen und eine Mischnutzung möglich zu machen. Was auch in anderen Orten als Möglichkeit in Betracht gezogen werden sollte.