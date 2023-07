Das Lindauer Festival Umsonst&Draußen hat in diesem Jahr seit Langem wieder auf der Hinteren Insel stattgefunden. Die Premiere im Bürgerpark ist geglückt — trotz schlechtem Wetter. So hatte zumindest die Wasserwacht einen ruhigen Tag, denn kaum jemand kam auf die Idee, sich im Bodensee abzukühlen. Den Hardcore–Fans des U&D reichte die Dusche von oben und sie ließen sich von der Musik der Bands kräftig einheizen.

Schon der Opener Tim Vantol, ein Singer–Songwriter aus den Niederlanden, fand schnell Fans, die entweder kräftig mitsangen oder mithüpften. Mit ihrer Mischung aus Ska, Reggae, Punk, Rock und Soul wurde die zweite Band des Tages „The Tips“ dann schon lauter und kräftiger.

Kinder hatten jede Menge Spaß

Obwohl es immer wieder regnete, füllte sich im Laufe des Tages das Gelände des Bürgerparks. Schirme waren zu bewundern, aber mehr noch bunte Regencapes. Die brauchten die Zuhörer auch bei Überyou, den Züricher Punkrockern, die kurzfristig eingesprungen waren für The Peacocks.

„Das Pack“, eine Zwei–Mann–Band aus Hamburg, angekündigt als Heavy Metal Band, fiel unter anderem durch ihr ausgeprägtes Sendungsbewusstsein auf. Denjenigen, die lieber Musik anstatt Predigten über Vegetarismus hören wollten, gefiel das weniger. Pensen Paletti an der Gitarre und Schlagzeuger Albi aber zogen ihr Ding durch. Was bei jenen Fans, die extra wegen dem Pack nach Lindau gekommen waren, bestens ankam.

Reggae–Auftritt überzeugt nicht

Entspannter Reggae war anschließend angesagt. Der Auftritt des jamaikanischen Sängers Natty King konnte einige jedoch nicht überzeugen. Das lag allerdings nicht an dem Booker des Club Vaudeville, Marc Jehnes. Er musste eine Reggaeband an den Turntables ersetzen. Es lag auch nicht an diversen Stromausfällen an der Musikanlage, sondern am schlichten Gesang Kings, der offensichtlich auch ständig die Texte vergaß und statt dessen ständig „Lindau“ oder „I love you“ von sich gab. Viele waren aber selbst von diesem Auftritt begeistert.

Haupt-Act zaubert den Regen weg

Der Haupt-Act des diesjährigen U&D, Jaya the Cat, erwies sich als mehr als nur der Ausgleich zu dem Reggae–Auftritt. Auch die „Katzen aus Boston“ sind des Reggae alles andere als abgeneigt, hier gab es aber keine Turntables, sondern fünf gestandene Musiker, die richtig fetzten. Und wie von Zauberhand war der Regen plötzlich weg, der Platz vor der Bühne richtig voll mit Fans und die Stimmung am Höhepunkt.