Das Open Piano kehrt nach Lindau zurück

Pünktlich zum Start der Bregenzer Festspiele kommt das Open Piano wieder in an den Bodensee. Der gemeinnützige Verein „Open Piano for Refugees“ platziert den frei zugänglichen Flügel von Sonntag, 30. Juli, bis Dienstag, 1. August, jeweils von 12 bis 21 Uhr am Rüberplatz in Lindau.

Der Flügel steht zuvor noch bis Samstag, 29. Juli, von jeweils circa 14 bis 21 Uhr auf die Seepromenade (Höhe Molo) in Bregenz, worauf sowohl Hobby– als auch Profi–Pianisten die Zuhörer mit ihrem Können begeistern können. Von Mittwoch, 2., bis Samstag, 5. August, steht das Klavier in der Europapassage in Dornbirn.

Es gilt: Alle sind willkommen. Alle dürfen ohne Voranmeldung spielen, zuhören und einfach die großartige Stimmung genießen. Im Vordergrund steht beim Open Piano die verbindende Wirkung der Musik: „Es ist unbeschreiblich, wie sehr das Open Piano die Menschen berührt und verbindet. Sie bringt Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen und schafft Momente der menschlichen Begegnung und des Zusammenhalts. Die Stimmung an den Open Pianos ist immer einzigartig und bleibt allen Besuchern in Erinnerung“, sagt Omar Altayi, einer der Mitorganisatoren.

Mit den eingenommenen Hutspenden finanziert der Verein die soziale Musikschule DoReMi in Wien. Im bereits elften Semester unterrichten 22 ausgebildete Lehrer mittlerweile 180 Schüler in elf verschiedenen Musikfächern. Damit auch einkommensschwache Schüler sich den Unterricht leisten können, basiert DoReMi auf einem „Zahl so viel du kannst“– Konzept. Vor allem geflüchtete und sozial benachteiligte Menschen sollen damit gefördert werden.