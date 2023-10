Das letzte Aufeinandertreffen liegt lange zurück

Die EV Lindau Islanders haben nach dem furiosen 7:4-Heimsieg gegen den Deggendorfer SC am vergangenen Sonntag gleich das nächste Heimspiel vor der Brust. Zu Hause in der Eishockey-Oberliga Süd begegnen die Inselstädter am Mittwoch um 18 Uhr in der BPM-Arena den DEL2-Absteiger Bayreuth Tigers (live auf SpradeTV).

Unruhe beim Gegner

Das letzte Aufeinandertreffen der Teams in einem Punktspiel liegt lange zurück: Die Lindauer trafen zuletzt in der Bayernligasaison 2013/2014 auf den EHC Bayreuth, den Stammverein der heutigen Bayreuth Tigers Eishockey GmbH. Aktuell geht es in der Wagnerstadt aber sehr unruhig zu. Es folgte die Verweigerung der Lizenz für die DEL2, zuletzt trennten sich die Tigers auf nicht gerade geräuschlose Weise vom bisherigen Sportlichen Leiter Rainer Schan. Außerdem wurde auch noch das heimische Eisstadion aufgrund eines technischen Defekts vorläufig geschlossen.