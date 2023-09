Jochen Dreher ist neuer Schützenkönig des Lindauer Oktoberfestes. Er hat den Wettbewerb nach einem stundenlangen und spannenden Wettkampf mit 45 Ringen gewonnen. Damit bekommt er einen Ehrentisch am Abend der Betriebe beim nächsten Lindauer Oktoberfest. Was um den Schießstand herum alles los war.

Es ist ein gut besuchter Familiensonntag auf der Lindauer Wiesn. Und es ist das neunte Mal, dass die Lindauer Zeitung sowie die Königlich Privilegierte Schützengesellschaft Lindau gemeinsam mit den Lindauer Oktoberfest–Veranstaltern den Lindauer Wiesn–Schützenkönig suchen.

Erster Schützenmeister Burkhard Löhr steht am Schießstand und bewacht die Schützen mit Argusaugen: Lehnt sich auch wirklich niemand an? Berührt nicht einmal die Hüfte den Schießstand? Denn die Regel lautet: freistehend schießen. Das Ziel wird durch Kimme und Korn anvisiert.

Wer sich kurz als Sieger wähnt, wird wieder überholt

„Ich erkläre den Leuten, wie sie mit diesen Gewehren schießen müssen, damit sie eine Chance haben“, erzählt er. Einige vielversprechende Kandidaten seien dabei. Jede fertige Schießscheibe bringt Löhr eigenhändig zu Markus Widmaier. Dieser ist Vorsitzender im Bund der Polizei– und Militärschützen und nimmt die Scheiben akribisch unter die Lupe, um die geschossenen Ringe zu zählen.

1 von 36

Es sind gleich mehrere Schützen, die sich in den Stunden des Wettbewerbs im Wechsel als Sieger wähnen und dann feststellen, dass sie überholt wurden. Das stachelt den Ehrgeiz enorm an. Immer wieder nehmen die Teilnehmer neue Schießscheiben ins Visier und versuchen, ihr Ergebnis zu verbessern. Daniel Willhalm, der amtierende Schützenkönig, nimmt zwar am Wettbewerb teil, beschließt aber schnell: „Ich bin raus.“

Melanie Flax, die seit 2014 immer wieder Bronze gewinnt und meistens beste Schützin ist, ist auch an diesem Sonntag lange Zeit Dritte, wird dann doch wieder vom Treppchenplatz gekickt — und legt nach. Sie ist gut, „aber gegen die starke Männerriege, die sich das Gewinnen in den Kopf gesetzt hat, werde ich wohl nicht ankommen“, sagt die Weißensbergerin.

In den letzten Minuten ein Kopf–an–Kopf–Rennen

Vor allem die beiden Lindauer Jochen Dreher und Karl–Heinz Strube sowie der 19–jährige Jonas Rief aus Gestratz tigern nervös um den Schießstand herum. Am Ende wird es so knapp, dass eine zweite Deckserie zur Entscheidung herangezogen werden muss, um den Schützenkönig und seinen Vize zu ermitteln.

Denn in den allerletzten Minuten des Wettbewerbs liefern sowohl Jochen Dreher als auch Jonas Rief eine 45er–Scheibe ab. Ihre erste Deckserie ist bei beiden 43 und so entscheidet die zweite, bei der Dreher ebenfalls 43 Ringe zu bieten hat, und Rief 40.

„In Zahlen waren es 45 Starter und insgesamt 101 Nachkäufe an Zielscheiben. Also wurden auf 146 Schießscheiben insgesamt 730 Schuss abgegeben“, verrät Selina Breuer kurz vor der Siegerehrung. Sie ist Widmaiers Adjutantin und hat den ganzen Nachmittag über die Schießscheiben ausgegeben und Buch über die Teilnehmer geführt.

Vielleicht eine Bierbank im Freien?

Jochen Dreher ist also Schützenkönig der Lindauer Wiesn 2023, und gewinnt einen Ehrentisch für zehn Personen am Abend der Betriebe beim nächsten Lindauer Oktoberfest. Jonas Rief bekommt eine Magnum Flasche Prosecco und Karten für das schwäbische Comedy–Duo „Hillus Herzdropfa“. Karl–Heinz Strube hat mit 44 Ringen den dritten Platz erkämpft und freut sich über Karten zu „The Boss Hoss“.

Melanie Flax ist mit 42 Ringen beste Schützin und somit erneut die ungekrönte Schützenkönigin. „Wenn ich schon jedes Jahr den Ehrentisch für das Oktoberfest verfehle, würde ich mir als inoffizielle Schützenkönigin wenigstens eine Bierbank im Freigelände beim nächsten Abend der Betriebe wünschen“, erklärt sie lachend.

Ob der Musikverein Lindau–Aeschach/Hoyren das möglich macht ist unklar. Fürs erste zumindest wird ihre Leistung von Sabine Eß von der Lindauer Zeitung mit einer Familienkarte für das Badeparadies Aqua Mundo von Center Parcs gewürdigt.

Und der neue Wiesn Schützenkönig? Jochen Dreher freut sich. „Es war ein spannendes Schießen und hat echt Laune gemacht.“