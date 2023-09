Dominik Spitzer, 1967 in Kempten geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Spitzer ist nicht nur Politiker, sondern hat in Kempten auch eine Praxis.

Nachdem er das Abitur an einem Kemptener Gymnasium gemacht hatte, verpflichtete Spitzer sich als Gebirgssanitäter für zwei Jahre bei der Bundeswehr. Spitzer studierte anschließend Medizin an der Ludwig–Maximilian–Universität in München. 1996 promovierte er.

Von 1998 bis 1999 war er Assistenzarzt in der Allgäu Clinic in Hindelang und seit 1999 Facharzt für Allgemeinmedizin. Seit 2000 arbeitete er als niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin in Kempten. Spitzer ist auch Betriebsarzt.