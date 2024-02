Das Schild, das am Bahnhof Reutin hängt, führt in die Irre. „Bayern barrierefrei“ steht da. Doch barrierefrei ist an diesem Bahnhof kaum etwas. Die Aufzüge an den Bahnsteigen fallen mal wieder seit Wochen aus. Für Menschen mit Gehbehinderung bedeutet das, dass sie den neuen Fernbahnhof nicht nutzen können. Denn ein Test der Lindauer Zeitung zeigt: Von der Bahn kommt keiner zum Helfen.

Ein einfacher Papierzettel, mit Klebeband in die Glastür geklebt: „Anlage bis voraussichtlich 16. Februar außer Betrieb“, steht dort bereits seit einigen Wochen. Der 16. Februar ist schon vorbei, doch es wird noch einige Zeit dauern, bis die Aufzüge wieder fahren.

Für Doris Laukner bedeutet das, dass sie von Lindaus neuem Fernbahnhof aus nicht verreisen kann. Denn zu den unterschiedlichen Bahnsteigen gelangt man jetzt nur über eine lange und steile Treppe – für die 77-Jährige ein unüberwindbares Hindernis. „Ich habe ein steifes Sprunggelenk“, sagt sie auf ihren Rollator gestützt. „Es ist mir unmöglich, diese Treppe hochzukommen.“

Wie gut funktioniert der Mobilitätsservice?

Mitte Januar musste die Lindauer Feuerwehr zwei Jugendliche über die Deckenklappe befreien. Seitdem ist einer der beiden Aufzüge kaputt – wie schon so oft in den vergangenen drei Jahren, seit es den Bahnhalt in Reutin gibt. Die Feuerwehr musste bereits 16-mal ausrücken, um festsitzende Reisende zu befreien.

Eine Aufgabe, für die die Bahn eigentlich eine spezielle Servicefirma bezahlen müsste. Durch die Recherche der LZ hat sich allerdings herausgestellt, dass sie gerade überhaupt keine solche Servicefirma hat. Darum musste sie schließlich auch den zweiten Aufzug abschalten.

Noch vor einigen Tagen versicherte eine Bahn-Sprecherin allerdings: „Wenn Aufzüge nicht funktionieren, können Reisende mit Mobilitätseinschränkung sich im Vorfeld für eine Ein- und Aussteighilfe durch Servicepersonal an die Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn“ wenden.

Andreas Hauber hat das für die LZ getestet. Er ist Mitglied im Vorstand des Behindertenbeirats im Landkreis Lindau und auf einen Elektro-Rollstuhl angewiesen. Doch als er bei besagter Mobilitätszentrale anruft und nach Hilfe für die Treppen am Bahnhof Reutin fragt, heißt es dort: Das geht nicht.

Bahn passt ihre Antwort an

Auf eine erneute Presseanfrage passt die Bahn ihre Antwort an. „Reisende, die auf den Aufzug angewiesen sind, müssen aktuell leider einen Umweg fahren und an einer anderen Station barrierefrei umsteigen“, schreibt sie jetzt.

Für Doris Laukner und Andreas Hauber würde das bedeuten, dass sie bei Fernreisen zum Beispiel in Bregenz, Friedrichshafen oder Memmingen ein- oder aussteigen müssten. Denn Züge wie Intercity, Eurocity oder auch der Interregioexpress nach Ulm (IRE) halten nur in Reutin und nicht an Lindaus zweitem Bahnhof auf der Insel, der barrierefrei wäre.

Wer auf Aufzüge angewiesen ist, sollte sich im Vorfeld darüber informieren, ob diese an den jeweiligen Bahnhöfen in Betrieb sind, rät die Bahn weiter. Doch auch das scheint nicht ganz zuverlässig zu klappen. Denn zumindest einer der beiden Lindauer Aufzüge wird in der Bahn-App immer wieder als funktionierend angezeigt.

Das liege daran, dass er gerade „umfassend geprüft“ werde, schreibt die Bahn auf Nachfrage. „Mit Beginn des Testbetriebs wurde der Aufzug im System kurzzeitig automatisch als ,in Betrieb’ registriert.“ Mittlerweile hat die Bahn das korrigiert.

Ulrike Lorenz-Meyer, Behindertenbeauftragte der Stadt Lindau, findet die Situation am Bahnhof Reutin skandalös. „Wir haben hier einen neu erbauten Bahnhof, der nicht barrierefrei ist“, sagt die Bunte-Liste-Stadträtin. Das Barrierefrei-Schild solle die Bahn abmontieren. „Das ist blanker Hohn.“

Nicht nur für Menschen mit Gehbehinderung ein Problem

Die steilen Treppen sind längst nicht nur für Menschen mit einer Gehbehinderung ein Problem. Da ist auch die junge Mutter, die völlig aus der Puste einen Kinderwagen schleppt – die drei Kleinkinder springen voraus. Neben ihr wuchtet ein Mann sein Fahrrad die Treppe hinauf.

An deren Fuß steht die 82-jährige Karla Michael. Die Menschen um sie herum sind in Eile. Sie spricht mehrere Leute an, bis ein Mann sich bereit erklärt, ihren Rollator zu tragen.

Bei den Aufzügen am Bahnhof in Reutin muss sich dringend etwas tun, finden Doris Laukner, Ulrike Lorenz-Meyer und Karla Michael. (Foto: Julia Baumann )

Treppensteigen kann Karla Michael nur langsam und wenn sie sich am Geländer festhalten kann. Seit sie einen Herzinfarkt hatte, wird ihr schnell schwindelig. Oben angekommen, muss sie erst einmal eine Pause machen. „Ich bin sauer, dass wir hier keinen Aufzug haben“, sagt sie. Die Bahn müsse das Problem dringend in den Griff bekommen.

„Die Bahn muss jetzt nachjustieren“

Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat sich schon bei der Bahn beschwert, ebenso Ulrike Lorenz-Meyer. „Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Aufzüge extrem störanfällig sind. Hier ist ja nicht der einzige Ort, an dem das passiert“, ärgert diese sich.

Die Stadtverwaltung und der damalige Behindertenbeauftragte des Landkreises hatten schon vor Baubeginn des neuen Bahnhalts gefordert, dass dort eine Rampe installiert wird. „Die Bahn muss jetzt nachjustieren – auch, wenn das aufwendig und teuer wird“, findet Lorenz-Meyer.

Oberbürgermeisterin Alfons fordert, dass die Bahn in Reutin so schnell wie möglich eine „mobile Rampe“ aus vorgefertigten Bauteilen aufstellt. Bis klar ist, ob die Bahn die technischen Probleme der Aufzüge in den Griff bekommt – oder eben eine feste Rampe gebaut ist.

Eine Rampe sei am Bahnhof Reutin „schwer umsetzbar, vor allem räumlich“, schreibt eine Bahn-Sprecherin. „Wir setzen auf die Reparatur des Aufzugs und sind zuversichtlich, nach der Reparatur einen dauerhaft stabilen Betrieb gewährleisten zu können.“ Auch mit einem Servicepartner für die Befreiung von festsitzenden Reisenden sei die Bahn „in guten Gesprächen“. In etwa zwei Wochen sollen beide Aufzüge wieder in Betrieb gehen.

Für Ulrike Lorenz-Meyer ist das eine „Hinhaltetaktik“. Sie glaube nicht, dass die Aufzüge in Zukunft dauerhaft und zuverlässig funktionieren. Dass es keine barrierefreie Alternative gibt, sei darum „nicht zu verantworten“. Doch was können Verwaltung und Stadtrat noch tun? „Ich weiß es nicht“, sagt sie. „Sonst hätte ich es gemacht.“