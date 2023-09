Das hat Sofia Wiedenroth nun mit Michael Schumacher gemeinsam

Von nun an hat die Lindauer Profimountainbikerin Sofia Wiedenroth eine Gemeinsamkeit mit Michael Schumacher, dem besten deutschen Formel–1-Fahrer aller Zeiten. Beide haben ein Rennen in Spa–Francorchamps gewonnen. Schumacher bejubelte vor 31 Jahren in Belgien sogar seinen allerersten Formel–1-Sieg. Wiedenroth vom Specialized Enduo Team triumphierte dort vor einer Woche beim E–Mountainbike–Weltcup.

Sicher steht die Formel 1 wesentlich mehr im Fokus, Erfolge dort erlangen deshalb natürlich weltweite Aufmerksamkeit. Wiedenroth freut sich dennoch enorm über ihren ersten Platz bei diesem besonderen Weltcup, „wer kann schon sagen, dass er in Spa auf dem Formel–1-Kurs einen Sieg geholt hat“.

Glückliches Händchen bei der Reifenwahl

Tatsächlich gibt es beim Zustandekommen Parallelen zu Schumachers Sieg im Jahr 1992. Mitten im Rennen begann es zu regnen und Schumacher agierte klug beim Reifenpoker — das wirkte sich am Ende positiv aus. Bei Wiedenroth war es nicht anders — nur mit dem Unterschied, dass schon kurz vor dem Start die Tropfen vom Himmel fielen. „Zehn Minuten vorher habe ich alles über den Haufen geworfen und entschieden, die Reifen komplett zu wechseln“, skizziert die 28–jährige Lindauerin. Sie setzte auf Matschreifen und durfte sich am Ende für die richtige Wahl beglückwünschen. Der technische Kurs lag ihr ohnehin sehr, auf der rutschigen Strecke kam das Können der Fahrerin des TSV Niederstaufen noch mehr zur Geltung. Mit fast fünf Minuten Vorsprung vor der Zweiten Justine Tonso gewann Wiedenroth im deutschen Meistertrikot das zweite Rennen in Spa–Franchorchamps.

Einen Tag zuvor war es genau andersherum. Da siegte die Französin Tonso vor Wiedenroth, allerdings mit einem kleineren Abstand von rund zwei Minuten. Die Lindauerin wird sich immer gerne an die Weltcups in Belgien erinnern. „Alleine dort zu sein, war ein krasses Erlebnis. Parallel zu unseren Rennen waren die Formel–1-Fahrer am Trainieren“, sagt Wiedenroth.

Für die Erfahrung in Spa–Francorchamps sah die Vizeweltmeisterin über den anschließenden höheren Aufwand hinweg. So stand nach nur zwei Tagen Pause der nächste Weltcup in Bielstein in Nordrhein–Westfalen an. Die Dichte ist ungewöhnlich, Wiedenroth vermutete, dass die Termine auf der Formel–1-Strecke in Belgien eben begrenzt seien. Am vergangenen Wochenende fanden die Endurorennen in Loudenvielle (Frankreich) statt — für Wiedenroth war das etwas ärgerlich, da sie dadurch einen E–Enduro–Weltcup verpasste. Außerdem schlug sich das auch auf die Teilnehmerzahl in Bielstein nieder. Nur Tonso, Wiedenroth und Daubermann kämpften in Deutschland um den Sieg. Trotzdem besaß auch dieser E–MTB–Weltcup seinen Reiz. „Es war richtig viel los. So viele Zuschauer hatten wir noch nie“, berichtet Wiedenroth.

Wiedenroth hofft auf den Gewinn zweier Awards

Die deutsche Meisterin ließ in beiden Rennen immerhin Daubermann hinter sich, doch gegen Tonso war nichts zu machen. Erst Regen, dann Sonne und dadurch „zäher Matsch“ — da kam die Lindauerin auf dem Bielsteiner Waldkurs mit ihrem E–Bike wie schon bei den ersten beiden Events in Monaco und Bologna kaum voran. „Wir haben da wahnsinnige Probleme“, gesteht Wiedenroth. Das Thema möchte sie und das Specialized Enduro Team für das nächste Jahr angehen und eine Lösung finden. Sehr wohlwollend registrierte die 28–Jährige das Bemühen des Veranstalters. In Monaco und Bergamo ließ dies zu wünschen übrig.

Ihre Ergebnisse hätten bei anderen Bedingungen teilweise besser ausfallen können. „Rückblickend ist das ärgerlich, weil meine Form auch im Frühjahr nicht so schlecht war“, meint Wiedenroth. Nichtsdestotrotz liegt die Lindauerin jetzt schon ziemlich sicher beim E–Mountainbike–Weltcup auf dem zweiten Rang. Mit dem Sieg wird es aber wohl nichts mehr, 27 Punkte auf Tonso sind bei den letzten beiden Weltcups in Girona (22. und 23. September) und in Barcelona (21. Oktober) im Normalfall nicht mehr aufzuholen. Es sieht aber gut aus, dass sie den Pole–Position– sowie auch den Holeshot (Blitzstart)-Award gewinnt.

Aktuell verbringt sie einige Tage in der Heimat in Lindau, bevor sie sich Anfang nächste Woche auf dem Weg nach Frankreich zum E–Enduro–Weltcup in Châtel macht, um dort dann am Wochenende zu fahren. Nach dem verpassten Event in Loudenvielle kann sie in der Gesamtwertung jedoch nicht mehr viel reißen.