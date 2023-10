Kontakt

Wer sich vorstellen kann, sich in seiner Freizeit ehrenamtlich zu engagieren, der kann sich im Internet erste Informationen holen auf der Seite service-punkt-ehrenamt.de

Wer das direkte Gespräch bevorzugt: Susi Kainz-Unterkircher und Gaby Zobel sind dienstags von 17 bis 18 Uhr in den Räumen des TSV Lindau in der Köchlinstraße 13 anzutreffen. Man kann aber auch einen anderen Termin vereinbaren, entweder unter der Mobilfunknummer 0152 / 08741184 oder per E-Mail an: [email protected]