Wer auf der Lindauer Insel Wohnraum schaffen will, stößt häufig an Grenzen. Der Denkmalschutz macht dies aufwendig und teuer. Was das für den Wohnungsmarkt bedeutet, auf welche Probleme Hausbesitzer stoßen — und wer sich eine Sanierung antut.

Carlo Koch und seine Familie sind stolz auf ihr historisches Haus direkt neben dem Alten Rathaus auf der Lindauer Insel. „Wir wissen, dass das etwas Besonderes ist.“ Freigelegte Stellen an den Innenwänden zeigen 560 Jahre alte Steine. Die Familie wohnt schon in der sechsten Generation in dem alten Gebäude, das eigentlich aus drei zusammenhängenden Häusern besteht.

Mit großen Schritten nimmt Carlo Koch die vielen Treppenstufen die vier Stockwerke hinauf. In den ersten Etagen führen Gänge zu Wohnungstüren. Neun Mietwohnungen gibt es, viele Mieter wohnen hier seit Jahren.

Weiter oben ist das Haus unbewohnt. Der Dachstuhl ist nicht ausgebaut. „Mein Traum ist es, aus drei Etagen Dachboden drei Etagen Wohnfläche zu machen“, sagt Carlo Koch. Aber er weiß auch: Das wird nicht einfach.

Viel Geld für ein altes Haus

Vor acht Jahren hat die Familie die Fassade ausbessern lassen. Die Farbe für die Außenwand musste sie mit dem Stadtbauamt absprechen. Nicht viele Farbtöne kamen infrage. Auch das Dach ließ die Familie neu decken. Rund eine Viertelmillion investierte sie damals.

Die alten Gemäuer: Das Haus der Familie Koch am Alten Rathaus ist 560 Jahre alt. Das zeigen alte Mauern, die an den neuen Wänden hervorkommen. (Foto: Ronja Straub )

Das große Gebäude direkt am Alten Rathaus bestehe eigentlich aus drei zusammenhängenden Häusern. Neun Wohnungen dort schon. Die Besitzer würden gerne noch mehr schaffen. (Foto: Ronja Straub )

Eine kleine Summe im Vergleich zu dem, was es kosten würde, die oberen Etagen zu Wohnungen umzubauen. Wegen der Brandschutzvorgaben müsste das komplette Treppenhaus neu gemacht und ein Schacht für einen Aufzug gemauert werden. Auch die Holzbalken, die den Dachboden durchziehen, sind nicht brandsicher. Viereinhalb bis fünf Millionen Euro würde der komplette Umbau kosten, schätzen die Kochs.

Dass es für die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden steuerliche Begünstigungen gibt, ist da nur ein schwacher Trost. Sollte der Dachstuhl ausgebaut werden, müsste man später einen Teil der Kosten über die Miete rückfinanzieren, sagt Carlo Koch.

Sehr viele denkmalgeschützte Häuser stehen auf der Lindauer Insel. Für diese Grafik haben wir aus der bayerischen Denkmalliste diejenigen Gebäude herausgefiltert, die entweder bereits Wohnhäuser sind oder sich als solche eignen würden. Demnach sind es auf der Insel 327, insgesamt etwa 400. Ganz vollständig ist die Liste allerdings nicht: Laut Landesamt für Denkmalpflege sind nicht alle denkmalgeschützten Häuser auf der Denkmalliste verzeichnet.

Viele, die auf der Lindauer Insel ein Haus besitzen, stehen früher oder später vor ähnlichen Herausforderungen wie die Kochs. Denn hier stehen sehr viele Gebäude unter Denkmalschutz (siehe Grafik). Und wer an solch einem Haus etwas verändern möchte, braucht dazu eine Erlaubnis.

Zwar sei es das Ziel, Denkmäler zu bewohnen, schreibt eine Sprecherin des Landesamts für Denkmalpflege. Am Ende gehe es aber immer darum, zwischen den Interessen von Wohnnutzung und Denkmalschutz abzuwägen.

Brandschutz macht die Sache kompliziert

Kommt der Brandschutz ins Spiel, bringe dieser häufig einen erheblichen finanziellen und planerischen Mehraufwand mit sich, sagt Johannes Kaserer, der die Abteilung für Bauordnung beim Lindauer Bauamt leitet. „Neubauten werden so geplant, dass sie den Anforderungen an den Brandschutz entsprechen.“ Bei denkmalgeschützten Gebäuden hingegen gehe es darum, den Brandschutz unter „größtmöglicher Schonung und Erhaltung der historischen Bausubstanz“ umzusetzen.

„Aber da gibt es viele und zum Teil extrem gegenläufige Regelungen“, sagt Lorenz Schlechter, Vorstand der Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft, die in Lindau zehn Ensembles mit jeweils mehreren Wohnungen besitzt. Die Leerstandsquote liegt bei zwölf Prozent.

Im schlimmsten Fall führten widersprüchliche Vorgaben zum Stillstand, sagt Lorenz Schlechter. „Und dann steht das Haus leer.“

Diese Wohnung im Gebäude Schlechterbräu auf der Lindauer Insel ist aus Brandschutzgründen nicht vermietet. Damit ist sie nicht die einzige auf der Insel. (Foto: Christian Flemming )

Ein prominentes Beispiel ist das Schlechterbräu in der Grub. Über dem Gasthaus befindet sich eine Wohnung, die erst saniert werden müsste, bevor sie wieder vermietet werden kann. Und auch hier gibt es einen Dachstuhl, den das Unternehmen gern zu Wohnraum ausbauen würde. Beides scheitere am Brandschutz. „Wir bräuchten eine Fluchttreppe, doch die bekommen wir nicht genehmigt“, sagt Schlechter.

Lorenz Schlechter ist Vorstand der Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft. Diese besitzt mehrere historische Gebäude. (Foto: Christian Flemming )

Hausbesitzer wollen keine Luxuswohnungen machen

Dass Wohnraum jetzt einfach ungenutzt leer steht, ergibt für ihn keinen Sinn. „Jeder, der eine Wohnung hat, hat auch ein Interesse daran, sie zu vermieten“, sagt er. Wovon er allerdings nichts hält: Viel Geld in die Hand zu nehmen und aus den Altbauten Luxuswohnungen zu machen. „Dann müsste man danach unverschämt hohe Mieten nehmen.“

Die Insel ist Lindaus sensibelster Stadtteil. In den vergangenen 70 Jahren hat sich ihre Einwohnerzahl halbiert. Als Reaktion darauf hat der Stadtrat vor ein paar Jahren bereits beschlossen, Ferienwohnungen in Lindaus Stadtkern zu reglementieren. „Wir wollen, dass dort wieder mehr gewohnt wird“, sagt Iris Möller vom Bauamt. Auf die Vermarktungspolitik von Eigentümern könne die Stadt aber nicht einwirken.

Als es vor einem Jahr um die Frage ging, ob auf der Hinteren Insel ein Neubaugebiet mit Wohnungen für rund 1800 Menschen entstehen soll, wurde auch das Thema Leerstand diskutiert. Gegner der Bebauung argumentierten unter anderem damit, dass man sich erst einmal die Leerstände ansehen solle, bevor man neu baue.

Bauamt sieht im Leerstand kein Potenzial

„Den Leerstand wieder zu aktivieren, hilft uns nicht, Familien auf die Insel zu bekommen“, ist hingegen Lindaus Stadtbaumeister Kay Koschka überzeugt, „da wir die Wohnungsbesitzer nicht zwingen können, für Familien umzubauen.“

Oft würden die Gebäude dies auch gar nicht hergeben. „Was helfen würde, wäre die Bebauung der Hinteren Insel, wie sie im Rahmenplan vorgesehen ist.“ Wie viel Leerstand es auf der Insel gibt, weiß keiner. Zahlen dazu gibt es nicht.

Ob die Insel gerettet wäre, wenn die denkmalgeschützten Häuser dort saniert und ausgebaut würden — das kann Elisabeth Wacker aus der Ferne nicht beurteilen. Doch sie findet: „Solche Gebäude müssen dringend nutzbar gemacht werden.“

Professorin ist dafür, jeden Wohnraum zu nutzen

Wacker, die an der Technischen Universität München zum Thema Leerstand forscht, weiß, dass eine Sanierung kompliziert und langwierig sein kann. Die Auseinandersetzung mit Denkmalschutz sei immer auch eine Einzelfallbetrachtung, die Kreativität und Offenheit erfordere.

Hinter diesen alten Gemäuern sind neue Wohnungen entstanden. Eine Firma aus Bregenz hat den Gebäudekomplex vor sechs Jahren gekauft und saniert. (Foto: Christian Flemming )

So könne eine Ferienwohnung, die teurer vermietet werde, die kostspielige Sanierung anderer Wohnungen im selben Haus quersubventionieren. Denkbar sei aber auch, Häuser eben nur soweit zu sanieren, dass sie bewohnbar sind. „In München kommen auch noch Wohnungen mit Etagentoiletten vor“, sagt sie.

Als Chance sieht sie, dass sich Vorgaben derzeit im Zusammenhang mit Energiethemen lockern. „Es kann ja nicht das Ziel sein, dass Behörden alles verbieten“, sagt Wacker. Ansonsten bleibe am Ende nur die Luxussanierung. „Dann gibt es zwar Wohnraum, aber niemals bezahlbaren.“

Zwischen der Stadtmauer und dem Markt auf der Lindauer Insel sind in bester Lage schicke Wohnungen entstanden. Eine Firma aus Vorarlberg hat den Gebäudekomplex gekauft und saniert. Mittlerweile sind fast alle Wohnungen verkauft. (Foto: Kmenta/www.manuelpaul.com )

Um das ehemalige Kaufhaus May zwischen Stadtmauer und Marktplatz sind 19 schicke Wohnungen in bester Lage entstanden. Die Firma Kmenta Immobilien aus Bregenz hat den Gebäudekomplex vor etwa sechs Jahren für 4,22 Millionen Euro gekauft. Dazu gehörten nicht nur die Häuser „Auf der Mauer“ und am Marktplatz, sondern auch in der Grub.

Schicke Wohnungen für 1,25 Millionen Euro entstanden

Schritt für Schritt sanierte das Unternehmen die Gebäude — für insgesamt fast sieben Millionen Euro. Das war nicht immer einfach, sagt Projektmanager Christian Schwarz. Die Gebäude der neuen Egger–Höfe, benannt nach den einstigen Eigentümern, der Lindauer Familie Egg, stehen unter Ensembleschutz. Das Haus in der Grub steht unter Denkmalschutz. „Das bedeutet viel Abstimmung mit den Behörden und lange Prozesse“, sagt Schwarz. Dadurch stiegen die Kosten.

Die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses habe das Unternehmen nur mittragen können, weil die anderen Häuser Teil des Projektes waren. Heute würde sich Schwarz nicht mehr für das Projekt entscheiden. Der Grund: gestiegene Baukosten und kaum Planungssicherheit.

In den Wohnungen, von denen zwei vermietet sind, leben Familien und Alleinstehende aus Lindau, München oder sogar Hamburg. Es gibt auch Eigentümer, die ihre Wohnung als Zweitwohnsitz nutzen, sagt Maklerin Evelyn Burger–Zimmermann.

Eine Drei–Zimmer–Wohnung am Marktplatz mit etwas mehr als 150 Quadratmeter kostete zum Beispiel 1,25 Millionen Euro. Der Verkauf der Wohnungen lief sehr gut. „Bis auf eine sind alle Wohnungen verkauft.“