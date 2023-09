Tausende Denkmäler in ganz Deutschland öffnen am kommenden Sonntag ihre Türen. Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ bietet einmal im Jahr die Gelegenheit, hinter die Kulissen historischer Gebäude zu blicken. Doch in Lindau bleiben sie zu — schon wieder.

Denkmäler gibt es in Lindau genug. Und früher, vor der Corona–Pandemie, war der Tag des offenen Denkmals in der Stadt auch eine große Sache: Den ganzen Tag über konnten Lindauerinnen und Lindauer sich die unterschiedlichen Bauwerke, aber auch Besonderheiten wie Naturdenkmäler ansehen. Experten gaben Einblick in deren Geschichte und standen Interessierten Rede und Antwort.

Schon im vergangenen Jahr hat Lindau nicht an dem bundesweiten Aktionstag teilgenommen. Und auch in diesem Jahr wird die Stadt nicht dabei sein, wie Bettina Wind, Sprecherin der Stadt, auf Nachfrage der Lindauer Zeitung schreibt.

„Grund dafür sind die fehlenden Personalkapazitäten im Bauamt“, so Wind. Der Bereich Denkmalschutz, der für die Organisation zuständig wäre, sei mit einer „Vielzahl an laufenden Antragsverfahren“ ausgelastet.

Viele denkmalgeschützte Häuser stehen auf der Insel. Für diese Grafik haben wir aus der bayerischen Denkmalliste diejenigen Gebäude herausgefiltert, die entweder bereits Wohnhäuser sind oder sich als solche eignen würden. Das sind auf der Insel mehr als 320, in ganz Lindau etwa 400. Laut Landesamt für Denkmalpflege können allerdings auch Gebäude unter Denkmalschutz stehen, die nicht in der Liste verzeichnet sind. Die Grafik hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.