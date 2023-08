Seit dem Frühjahr ist die neue Zufahrtsstraße zum Thermenparkplatz endlich fertig –Jahre später als geplant. Sie führt von der Kamelbuckelbrücke rechts in Richtung Ladestraße und dann in einer Kurve unter der Brücke hindurch von hinten an den Thermenparkplatz.

Doch dann ist Schluss. Noch immer fehlt das letzte Verbindungsstück zwischen Parkplatz und Zufahrt. So können Autofahrer die neue Zufahrt nicht nutzen.

Bauantrag ist inzwischen genehmigt

Der Thermen–Parkplatz muss erst in Richtung neue Straße versetzt werden. Die Bauarbeiten dafür sollten eigentlich vor den Sommerferien abgeschlossen sein, haben aber noch nicht einmal begonnen.

Die Baugenehmigung dafür sei erst vor einigen Tagen erteilt worden, schreibt Thermen–Betreiber Andreas Schauer auf Nachfrage der LZ. Die Stadt bestätigt, dass der Bauantrag inzwischen genehmigt ist.

„Nach den Handwerkerferien wird die Durchführung der Maßnahme mit den Unternehmen besprochen“, schreibt Schauer weiter. „Die Leistungen sind seit Langem vorbehaltlich der Genehmigung beauftragt.“ Noch unklar sei allerdings, wann die Firmen Kapazitäten für die Baustelle haben.

Auf Nachfrage, wie lange die Bauzeit für das Parkplatzstück sein wird, antwortet Schauer: „Der Bau wird auf jeden Fall kürzer als die Zeit für die Genehmigung.“

Die Genehmigung hatte sich unter anderem deswegen hingezogen, weil Schauer noch ein Gutachten über „mögliche Blendwirkungen“ liefern musste, das das Landratsamt für seine Stellungnahme zum Bauantrag benötigte. Zu diesem Gutachten habe das Landratsamt am 10. Juli Stellung genommen, schreibt Sprecherin Angela Wolf auf Nachfrage der LZ.

Provisorium wurde zu Dauerzustand

Nun, da die Stadt die Baugenehmigung erteilt hat, steht einem Baubeginn nichts mehr im Weg. Die neue Zufahrt zum Thermenparkplatz ist nötig, um Anwohner und Verkehr in der Eichwaldstraße zu entlasten. Dort führt der Bodenseeradweg entlang, außerdem gibt es längs zur Straße noch weitere Parkplätze. Derzeit fahren Autos und Wohnmobile noch durch das Wohngebiet auf den Thermenparkplatz.

Was einst als Provisorium gedacht war, ist nun schon seit Jahren Dauerzustand. Denn schon der Baubeginn der neuen Zufahrtsstraße verzögerte sich mehrfach. Ein Teil der Grundstücke, über die die Straße führt, gehört der DB Netz AG. Es dauerte lange, bis entsprechende Verträge unter Dach und Fach waren. Die neue Zufahrtsstraße hat auch einen Anschluss zur Tankanlage der Bahn.

Wenn der Anschluss zwischen Parkplatz und neuer Zufahrt fertig ist, wird dort noch eine Schranke installiert. In Zukunft führt dann sowohl die Zu– als auch die Abfahrt des Thermen–Parkplatzes unter der Kamelbuckelbrücke hindurch.