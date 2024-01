Medizinische Versorgung

Damit Hilfe im Notfall klappt: Kreis zahlt bis zu einer Million Euro

Kreis Lindau / Lesedauer: 3 min

Wenn die BRK-Schwesternschaft ein überzeugendes Konzept und klare Zahlen vorlegt, will der Landkreis Lindau die künftig abgespeckte Notfallversorgung am Lindenberger Krankenhaus mit bis zu einer Million Euro im Jahr unterstützen. (Foto: Ralf Lienert )

Es bewegt viele im Kreis Lindau: Gibt es bald keine Notaufnahme mehr in Lindenberg? Ist medizinische Notfallhilfe dann in Gefahr? Wie der Landkreis das verhindern will.