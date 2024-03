Ein Dachstuhlbrand hat am Montagnachmittag in einem landwirtschaftlichen Anwesen mit Ferienhof etwas außerhalb von Ellhofen zwei Verletzte gefordert und einen verheerenden Schaden angerichtet. Ungefähr 120 Kräfte von neun Feuerwehren aus dem Westallgäu kämpften gegen die Flammen.

Das Feuer war in einem Wohnhaus ausgebrochen, an das ein landwirtschaftlicher Trakt unmittelbar angrenzt. Am Ende verzeichneten die Einsatzkräfte nach Ansicht von Kreisbrandrat Wolfgang Endres einen „Riesenlöscherfolg“ - und das, obwohl der Wohntrakt völlig zerstört wurde.

Ein Dachstuhl in Ellhofen steht in Flammen. (Foto: Lukas Huber )

Doch der Reihe nach. Der Alarm ging gegen 13 Uhr ein und zunächst eilten die Wehren aus Ellhofen, Simmerberg und Weiler herbei. Die Rauchsäule war schon von weit her sichtbar, und als sie ankamen, hatten sich die Flammen bereits durch das Dach gefressen.

Pferde gerettet

Im Stall seien noch Pferde untergebracht, welche Bewohner, Feuerwehrler und Polizisten gemeinsam nach draußen gebracht und so vor schlimmerem Unheil bewahrt hätten, schildert der Kreisbrandrat die Ereignisse bei dem anspruchsvollen Einsatz. „Das ist nicht einfach, denn man muss mit den Tieren umgehen können.“ In dieser kritischen Situation sei die Rettung ruhig vonstattengegangen.

Parallel dazu folgte bereits eine Nachalarmierung weiterer Abteilungen aus Lindenberg, Heimenkirch, Opfenbach, Scheidegg, Scheffau und Röthenbach, was einer Erfahrung aus der Vergangenheit geschuldet war.

Nebenan habe vor einigen Jahren eine Scheune gebrannt, erinnert sich Kreisbrandrat Endres - „daher haben wir gewusst, dass es vor Ort relativ wenig Wasser gibt“. Mit Hilfe der Tanklöschfahrzeuge der anderen Feuerwehren sei deshalb ein Pendelverkehr aufgebaut worden, um die Versorgung zu gewährleisten.

Erste Entwarnung

Während sich an der Straße zwischen Ellhofen und der B308, die während des Geschehens gesperrt war, auch Fahrzeuge des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und der Polizei postierten, formierten sich die Einsatzkräfte rings um das Gebäude und begannen, mit mehreren Schläuchen vom Boden aus und von der Drehleiter mit den Löscharbeiten.

Knapp eine Dreiviertelstunde später stieg zwar nach wie vor dichter Rauch aus dem Gebäude auf, doch Endres gab eine erste Entwarnung: Die Flammen seien nicht auf das angrenzende landwirtschaftlich genutzte Gebäude übergegangen, was durchaus hätte geschehen können.

„Das war eine grenzwertige Sache, es war ganz kurz davor“, machte er deutlich, dass dies zum einen der gemauerten Brandwand zwischen den Bereichen zu verdanken sei, zum anderen der gezielte Löschwassereinsatz der Feuerwehrler.

Zwei Menschen verletzten sich

Der Wohnkomplex ist schwer beschädigt worden. „Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar“, berichtet Endres, der auch von Verletzten spricht: Ein Bewohner sowie ein Feuerwehrmitglied erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten vom BRK behandelt werden.

Zur Spurensicherung waren Brandermittler der Kriminalpolizei vor Ort. Über die Ursache konnte ein Sprecher des Präsidiums Schwaben/Südwest jedoch am frühen Abend noch keine Auskunft geben. Unklar sei auch die Höhe des Sachschadens. Er dürfte aber in die Hunderttausende gehen.

Die Familie, die das Anwesen mit drei Ferienwohnungen und einem Doppelzimmer betreibt, bezeichnet es auf der Internetseite indes als einen „Ferien- und Erlebnisbauernhof“. Zur Zielgruppe gehören vor allem Familien mit Kindern, die dort das Bauernhofleben „hautnah miterleben“ und mit anpacken können, heißt es weiter.