Der Landkreis Lindau hat gewählt. In welchen Punkten sich das Kreis-Ergebnis von den Resultaten im Stimmkreis und im Land unterscheidet.

Die Zeiten, in denen die CSU im Westallgäu, aber auch in manchen Seegemeinden über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, sind vorbei. Doch nach den großen Verlusten vor fünf Jahren hat sich die Partei stabilisiert. Die Stammwähler im Landkreis Lindau sind der CSU treu geblieben. Sie kommt kreisweit auf 38,8 Prozent der Gesamtstimmen und liegt damit sowohl leicht über dem Ergebnis im Wahlkreis Lindau-Sonthofen als auch über dem Landeschnitt.

Ihre bestes Ergebnis erreicht die CSU in Nonnenhorn mit 48,6 Prozent. Über 40 Prozent erzielt sie auch in den Gemeinden Wasserburg (44,3) Oberreute (44,2), Gestratz (43,6), Scheidegg (43,0), Bodolz (42,0), Sigmarszell (40,8), Weißensberg (40,7) und Stiefenhofen (40,2). In Röthenbach konnten die Christsozialen hingegen die Wähler nicht überzeugen: Hier kommen sie nur auf 32,5 Prozent. Auch in Lindenberg schneidet die CSU mit 32,9 Prozent der Gesamtstimmen unterdurchschnittlich ab.

Wo die Grünen gut abschneiden

Vor fünf Jahren waren die Grünen klare Gewinner auf Landkreisebene. Bei kreisweit 21,2 Prozent hatte ihnen gut jeder fünfte Wähler seine Stimme gegeben. Diesmal haben sie weniger Grund zum Jubeln. Denn auch im Landkreis mussten die Grünen Verluste hinnehmen ‐ auch wenn sie mit 16,9 Prozent über dem Ergebnis des Wahlkreises Lindau-Sonthofen und rund zwei Prozentpunkte über dem Bayernschnitt liegen. Die besten Ergebnisse erzielen die Grünen vergangenen Sonntag in Lindau (21,1 Prozent), auch in Bodolz (18,8), Wasserburg (18,0) und Nonnenhorn (17,5) sind sie überdurchschnittlich stark.

In diesen Gemeinden knacken die Freien Wähler die 20-Prozent-Marke

Die Freien Wähler gehören zu den klaren Siegern der Landtagswahl. Kreisweit fällt ihr Aufschwung mit 14,5 Prozent der Stimmen allerdings nicht ganz so deutlich aus. Denn damit liegen sie klar unter ihrem Ergebnis im Stimmbezirk und leicht unter dem Bayernschnitt. Ihre besten Ergebnisse erzielen die Freien Wähler im oberen Landkreis: In Grünenbach (24,3 Prozent), Stiefenhofen (23,6 ), Röthenbach (21,5) und Maierhöfen (20,8 Prozent) knacken sie die 20-Prozent-Marke.

Als die AfD 2018 erstmals auf Kreisebene antrat, erzielte sie zwischen sechs und zehn Prozent. Diesmal machten auch im Landkreis Lindau deutlich mehr Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei der Partei. Mit kreisweit 12,3 Prozent liegt die AfD fast gleichauf wie im Stimmbezirk, aber rund zwei Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt. In Stiefenhofen erreicht die AfD 18,2 Prozent, in Opfenbach kommt sie auf 17,6 Prozent.

FDP spielt keine Rolle mehr

Für die SPD geht es weiter bergab. Sie erzielt kreisweit nur 6,6 Prozent der Gesamtstimmen ‐ und liegt damit zwar knapp über dem Ergebnis im Stimmkreis, aber deutlich unter dem Bayernschnitt von 8,4 Prozent. Die FDP spielt bei den Wählern im Landkreis mit kreisweit 3,5 Prozent der Gesamtstimmen keine große Rolle mehr. Selbst in Nonnenhorn, früher die Hochburg der Liberalen, kommt sie nur auf 5,8 Prozent der Gesamtstimmen.

Gewonnen hat die Demokratie. Die Wahlbeteiligung im Landkreis Lindau liegt mit 69,2 Prozent etwas höher als bei der letzten Landtagswahl. Bayernweit war sie allerdings um vier Prozentpunkte höher.

Ausführliche Tabellen mit den Ergebnissen der einzelnen Kreisgemeinden sowie den verschiedenen Bezirken der Stadt Lindau finden Sie auf Seite 14. Die Wahlbeteiligung der einzelnen Bezirke wurde dieses Mal nicht erfasst.