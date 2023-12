Corvin Wucher ausgezeichnet

Ein echtes Eigengewächs hat bei der Wahl zum Spieler des Monats November des Eishockey-Oberligisten EV Lindau Islanders das Rennen gemacht. Corvin Wucher (Mi.) hat von den Fans die meisten Stimmen erhalten und ist am Donnerstagabend für seine Leistungen der vergangenen Wochen ausgezeichnet worden. Ihm gratulierten der Verlagsleiter der „Lindauer Zeitung“, Hans-Jörg Apfelbacher (li.) sowie der Verkaufsleiter von BMW Unterberger in Lindau, Dominik Schaur (re.), mit Geschenken.

Zwei Scorerpunkte beim Derbysieg in Memmingen

Besonders Eindruck hat der 20-jährige Stürmer sicherlich beim 4:1-Derbysieg beim ECDC Memmingen am 12. November geschindet. Corvin Wucher erzielte in der 23. Minute nicht nur den 1:1-Ausgleich, sondern war beim 2:1 durch Marc Hofmann (47.) auch noch mit einer Vorlage beteiligt. Auch in den folgenden drei Partien war er erfolgreich. Beim 3:2-Sieg gegen den EC Peiting am 14. November markierte er das 3:1 (31.), bei der 4:7-Niederlage gegen den Höchstadter EC am 17. November traf er zum zwischenzeitlichen 1:1 (6.) und bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen gegen den SC Riessersee am 19. November sicherte mit seinem 2:2 (55.) den Punkt.