Lindau

Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ spielt sein Programm in der Inselhalle Lindau

Lindau / Lesedauer: 1 min

„Addnfahrer“ spielt sein Programm „S’ Lem is koa Nudlsubbn“ in Lindau. (Foto: Thomas Willibald )

Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ kommt am Donnerstag, 1. Februar, um 20 Uhr mit seinem Liveprogramm „S’ Lem is koa Nudlsubbn“ in die Inselhalle Lindau.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 15:15 Von: Jens Lindenmüller