Das Stück „Tax for free“ wird am Donnerstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Theater Lindau aufgeführt. In der Vorschau heißt es: „Nach dem Erfolg von „Cum-Ex Papers“ erzählt auch das Nachfolgestück die Chronik eines politischen Skandals und stellt die Frage: Wann ist ein System so ungerecht, dass wir auf die Barrikaden müssen?“

Die Stadt Hamburg fordert 2016 von der Privatbank M.M. Warburg & Co. 47 Millionen Euro Steuergeld zurück. Dieser Betrag wurde dem Unternehmen zu Unrecht vom Fiskus erstattet. Dann trifft sich der Mitinhaber der Bank mit dem Ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Innerhalb weniger Tage entscheidet sich die Finanzbehörde unter Senator Peter Tschentscher dazu, auf das Geld zu verzichten. Was damals besprochen wurde, will heute keiner mehr wissen. Zeitsprung: Im 16. Jahrhundert bringt Junker Wenzel von Tronka den Rosshändler Michael Kohlhaas um zwei Pferde und verhindert mittels seiner Beziehungen zu den Machthabern dessen Klage bei Gericht. Kohlhaas entfacht einen Krieg der Gerechtigkeit.

„Tax for free“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Investigativ-Journalisten Oliver Schröm (ARD-Magazin Panorama). Am Beispiel der Verwicklungen von Bundeskanzler Olaf Scholz, Peter Tschentscher und der Warburg Bank hinterfragt das Stück die Legitimation von demokratischen Prozessen.

Um 19 Uhr findet eine Stückeinführung im Zuschauerraum der Marionettenoper im 2. OG statt.