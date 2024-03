Im Kunstmuseum Lindau wird aktuell die diesjährige Sonderausstellung „Christo und Jeanne-Claude - Ein Leben für die Kunst“ aufgebaut (Foto:Christian Flemming). Ab Samstag,13. April, sind rund 70 Werke von Christo zu sehen, darunter Original-Zeichnungen, Collagen und Objekte. Eng in die Realisierung der Ausstellung eingebunden ist die Christo und Jeanne-Claude Foundation. Beim Aufbau in Lindau dabei ist darum Vladimir Yavachev, der Neffe von Christo. Er agiert als Vertreter der Foundation vor Ort. Vladimir Yavachev realisierte zuletzt auch die Verhüllung des Pariser Triumphbogens im Jahr 2020. Die Ausstellung in Lindau ist die erste umfassende Museumsschau zu Christo und Jeanne-Claude in Süddeutschland. Die Ausstellung kann täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.