Christbaumblasen auf der Insel an Heiligabend findet nun doch statt

Dass die Jugendkapelle Lindau dieses Jahr erstmals seit über 35 Jahren nicht am 24. Dezember am Christbaum am Rathausplatz spielen wird, konnten die ehemaligen Mitglieder Philipp Einsiedler und Laura Brombeis nicht einfach so hinnehmen - würde so doch eine lieb gewonnene Tradition verloren gehen. Dank ihres Engagements findet das alljährliche Christbaumblasen aber nun doch am Rathaus auf der Insel, wie gewohnt gegen 18 Uhr, statt.

„Weihnachten ohne Christbaumblasen konnten wir uns einfach nicht vorstellen“, sagt Laura Brombeis, die früher Querflöte in der Jugendkapelle gespielt hat. „Das Treffen am Christbaum nach der Kirche gehört einfach jedes Jahr dazu“, ergänzt Philipp Einsiedler, der am Schlagwerk aktiv war. So begannen sie nur eine Woche vor Weihnachten, weitere ehemalige Mitspieler zu kontaktieren und stellten eine kleine feine Weihnachtskapelle aus ehemaligen Mitgliedern der Jugendkapelle auf die Beine. Die Organisatoren freuen sich über jede musikalische Unterstützung: Wer mitspielen möchte, findet sich einfach um 17.45 Uhr mit Blasinstrument und Notenständer am Rathaus ein - Noten werden gestellt.

„Dass diese Jahrzehnte lange Tradition nun nicht mehr nur von der Jugendkapelle aufrecht erhalten werden muss, sondern von Ehemaligen und anderen begeisterten Musiker mitgetragen wird, gibt uns vielleicht die Chance, eine neue Tradition zu schaffen, die auch die nächsten Jahre das Christbaumblasen sicherstellt“ hofft Brombeis. Lediglich ein Ersatz für den Förderverein der Jugendkapelle, der den Glühwein- und Punschausschank immer übernommen hat, wird noch gesucht. Wer auf sein Heißgetränk nicht verzichten möchte, wird gebeten, sicherheitshalber selbst eine volle Thermosflasche mitzubringen.