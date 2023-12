Christbäume der Kinder schmücken die Insel

Engel und Wichtel, Tannenbäume und Schneemänner, Sterne, Tannenzapfen und noch viel mehr machen aus kleinen grünen Tannen die Christbäume der Kinder auf der Lindauer Insel. Wer in diesen Tagen von der Bäckerei Hamma aus über den Marktplatz, in die Cramergasse und in die Maximilianstraße spaziert, darf sich über elf liebevoll mit vielen reizenden Details geschmückte Weihnachtsbäumchen freuen und sie rundherum bewundern.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beteiligen sich elf Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen an diesem 15. Kinder-Christbaumschmücken vom Kulturamt Lindau, das erstmals nicht als Wettbewerb veranstaltet wird. Ulrike Huster vom City- und Eventmanagement, die das Christbaumschmücken organisiert und koordiniert erzählt, dass der Wunsch aus den Reihen der Kindergärten selbst gekommen sei. „Alle wollen gern dabei sein und die Insel gemeinsam in der Vorweihnachtszeit mit gestalten. Der allgemeine Tenor ist aber, dass sie lieber nicht im Wettbewerb gegeneinander stehen wollen.“ So haben die Erzieherinnen und Erzieher, die Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindergarten und Schulkindern zwischen zwei und 13 Jahren eifrig gebastelt und pünktlich zum Start der Hafenweihnacht ihren selbst gefertigten Christbaumschmuck an die kleinen Tannenbäumchen gehängt.

Es fällt auf, dass viele sich aus langjähriger Erfahrung auf wetterfestes Material verlegt haben. Die rund 30 Kinder vom Wald und Seekindergarten haben beispielsweise ihre Engel und Wichtel überwiegend aus Naturmaterialien hergestellt. Die Kinder vom Spieltreff des Familienzentrum minimaxi, und die Schulkinder der offenen offene Ganztagsschule der Grundschule Zech haben ebenfalls am Schmuck für einen Tannenbaum mitgearbeitet. Die Grundschule Reutin-Zech ist dabei, ebenso das Kinderhaus St. Stephan, die Kindertagesstätte Arche Noah und der Kinderhort Villa Kunterbunt. Im Rahmen einer Lichterwerkstatt im Atelier des Kinderhauses St. Ludwig sind Sterne entstanden. Schwemmholz und Naturschätze sammelten alle Kinder in den Naturwochen am See.

Der Gemeindekindergarten Bodolz/Kita im Obstgarten hat aus dem Christbaumschmuckbasteln eine Initiative gemacht und die Eltern zu einem Bastelnachmittag eingeladen. Ihr Baum erzählt die Geschichte vom Igel und seiner roten Mütze. Bei den circa zwanzig Kinder vom Grünen Klassenzimmer stehen das Upcycling von Bastelmaterial sowie Naturmaterial im Vordergrund. Von der offenen Ganztagesschule Mittelschule Lindau haben rund zehn Schülerinnen und Schüler mit Naturmaterialien wie Holz und Tannenzapfen, aber auch mit verschiedenfarbigen Folien Christbaumschmuck hergestellt. Das Thema der Freien Schule Lindau, Werken in der Werkstatt im Fächerverbund mit Mathematik haben 15 Kinder umgesetzt.