Chilliger Kater „Diego“ sucht ein neues Zuhause

Das Tierheim Lindau sucht ein neues Zuhause für den Kater „Diego“. Das Tier sei im August ins Tierheim gebracht worden, da seine Besitzer umgezogen sind und ihn nicht mitnehmen konnten, heißt es in der Mitteilung. Er ist ein reiner Wohnungskater und sucht einen ruhigen Haushalt. „Diego“ ist verschmust, benötigt Diätfutter, ist sozial und kann zu anderen Katzen dazukommen. Über einen Balkon oder abgesicherte Terrasse würde er sich natürlich freuen. Der chillige Kater ist sieben Jahre alt und ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, geimpft und tätowiert. Wer den Schmusekater, der auch gern redet, persönlich kennenlernen und mehr über ihn erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es online unter www.tierheim-lindau.de.