Chiemgauer Volkstheater kommt mit Komödie ins Theater

Mit der Komödie „Jetzt g’hörst der Katz!“ von Ulla Kling tritt das Chiemgauer Volkstheater am Sonntag, 31. Dezember, 19.30 Uhr im Theater Lindau auf.

Zu dem Stück: Scheinbar zufällig schneit den zwei nicht mehr ganz taufrischen Schwestern Mena und Lore, die mit ihrer Nichte Petra zusammenwohnen, ein Finanzberater ins Haus. Er sprüht vor Charme und erscheint durch und durch integer. Die Damen versprechen sich nicht nur eine gewinnbringende Anlagemöglichkeit, sondern auch charmante Unterhaltung. Doch dann ist plötzlich all ihr Geld weg! Aber so leicht lassen sich die drei nicht übers Ohr hauen: „Jetzt g’hörst der Katz!“, drohen sie dem Finanzer und schmieden einen giftigen Racheplan, so das Theater Lindau.

Karten gibt es an der Abendkasse oder per Mail [email protected].