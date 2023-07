Wirtschaftliche Probleme und Personalmangel: Viele Krankenhäuser sind am Limit. Die Krankenhausreform setzt nun auf Zentralisierung und Spezialisierung. Was bedeutet das für den Landkreis Lindau, in dem es zwei Kliniken gibt?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich mit der Mehrheit der Bundesländer auf Eckpunkte einer Klinikreform geeinigt. Sie soll die Finanzprobleme der Krankenhäuser lindern.

Auch die beiden Krankenhäuser im Landkreis schreiben Verluste, überwiegend in Millionenhöhe. Seit der Privatisierung des Lindauer Krankenhauses hat der Landkreis mit dessen Betrieb nichts mehr zu tun. Allerdings bezuschusst der Freistaat die defizitäre Geburtshilfe mit 1,1 Millionen Euro im Jahr. Weitere maximal 170.000 Euro steuert der Kreis bei.

Kliniken schreiben Verluste

Zwar nennt die Asklepios–Klinik die Zahlen einzelner Standorte nicht. Kathrin Seidel, Regionalleiterin für Marketing und Unternehmenskommunikation, spricht von „bilanzrechtlichen Gründen“. Allerdings ist die Kurzbilanz der Lindauer GmbH einsehbar. Sie weist für das Lindauer Krankenhaus (2021) ein Minus von 1,2 Millionen Euro aus. In den Jahren zuvor lag der Fehlbetrag — nach Steuern, Zinsen und Abschreibungen — zwischen 0,6 und 1,5 Millionen Euro.

Einen Jahresüberschuss hat die GmbH nie erzielt. Im Gegenteil: Mittlerweile summieren sich die in der Bilanz ausgewiesenen Verluste auf mehr als 14 Millionen Euro. Allerdings ist Asklepios in der Lage, das Minus aufzufangen. Der Konzern hat 2022 fast 132 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet.

Notbremse bei der Rotkreuzklinik

Sehr angespannt ist die Situation an der Rotkreuzklinik in Lindenberg. Die gemeinnützige GmbH ist seit 2015 zunehmend in finanzielle Schieflage geraten. Die Fehlbeträge summieren sich mittlerweile auf fast 17 Millionen Euro. Nun hat der Träger die Notbremse gezogen und einen Insolvenzfachmann mit der Sanierung der Klinik beauftragt. Sie soll die „langfristige Versorgung am Standort sichern“, wie eine Kliniksprecherin auf Nachfrage mitteilt.

Die Rotkreuzklinik in Lindenberg ist 1963 eröffnet worden. Sie hat 174 Betten. In dem seit Jahren geplanten Neubau waren 150 Betten geplant. Ob das Millionen-Projekt umgesetzt wird, ist allerdings fraglich. (Foto: Benjamin Schwärzler )

Kleine Krankenhäuser „zusätzlich gefährdet“

Die wirtschaftliche Schieflage der Rotkreuzklinik ist für Landrat Elmar Stegmann ein Beleg, „wie sehr grundsätzliche strukturelle Veränderungen notwendig sind und auch in der Vergangenheit schon notwendig gewesen wären“. Die aktuelle Krankenhausreform könnte zur Folge haben, dass der Fortbestand kleiner Krankenhäuser „zusätzlich gefährdet“ sei.

Diese Sorge teilt auch Kathrin Seidel. „Wichtige Krankenhäuser auf dem Land könnten geschlossen werden.“ Das bedeute auch „längere Wege für Patienten, Verwandte und Angehörige“.

Die meisten Krankenhäuser mit weniger als 150 Betten

Sich allein auf Fahrzeiten zu Kliniken zu fokussieren, bezeichnete Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer, hingegen als „Unsinn“. „Wir sollten nicht die Sorgen und Ängste in der Bevölkerung vergrößern, sondern abbauen, sagte er auf der Gesundheitskonferenz der Kasse, die Mitte Juli in Lindau stattfand.

Wirbt für einen mutigen Umbau der Krankenhauslandschaft: Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer, bei der Gesundheitskonferenz in Lindau. Er sagt, die momentane Krankenhausstruktur entspreche der Medizin der 70er-Jahre. (Foto: roi )

Die kleinteilige Krankenhausstruktur in Bayern müsste mutig verändert werden. Es gibt mehr als 400 Krankenhäuser, darunter sechs Universitätskliniken, mit insgesamt 73.000 Betten. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Bayern die meisten Krankenhäuser mit weniger als 150 Betten.

Zentren retten Lebensjahre

Das sei nicht von Vorteil für die Bevölkerung, betonte er. Denn nur in zentralen Einrichtungen sei bei schweren Erkrankungen wie Schlaganfall, Krebs oder Herzinfarkt eine Behandlung auf dem neuesten Stand möglich. Und die rette Lebensjahre. „Über alle Krebsarten können in der Summe potentiell über 20.000 Lebensjahre pro Jahr gerettet werden“, rechnete er vor.

Wer nach einem Schlaganfall in ein entsprechendes zertifiziertes Krankenhaus komme, habe später bessere Chancen, „dass ihm beim Kaffeetrinken nicht die Hälfte aus dem Mund läuft“. Straub: „Durch Zentren mit Mindestfallzahlen kann die Qualität der Versorgung verbessert werden“.

Spezialkliniken können die lokalen Versorger vor Ort nicht ersetzen. Christoph Straub

Eine flächendeckende Zentrenbildung lehnt Kathrin Seidel aber ab: „Spezialkliniken können die lokalen Versorger vor Ort nicht ersetzen.“ Sie bildeten das Rückgrat der Krankenhauslandschaft. Dass sie die Zentren entlasten, habe man während der Corona–Pandemie „eindrucksvoll“ sehen können. Doch nicht nur das: Die beiden Krankenhäuser fingen auch Defizite in der ambulanten Versorgung und in der Nachsorge von pflegebedürftigen Menschen auf, sagt Landrat Stegmann.

Was verändert sich für Kliniken im Landkreis?

Christoph Straub spricht den kleinen Häusern ihre Berechtigung nicht ab, ihnen käme aber eine andere Funktion zu: Man brauche sie für die überwiegend ambulante Versorgung und als erste Anlaufstelle für Notfälle.

Dass man sich auf Veränderungen einstellen muss, ist allen bewusst. Seidel hält eine gemeinsame Versorgungsstruktur für den Landkreis für eine „gute Idee“. Asklepios habe dies schon 2018 und 2019 angestrebt. Es gebe bereits Gespräche mit umliegenden Trägern.

Wie sieht sich die Asklepios–Klinik also in Zukunft? Sie soll „wie bisher die Versorgung der Region sicherstellen“, sagt Seidel. Zudem sollen das Endoprothetikzentrum und das Orthopädische Wirbelsäulenzentrum Bodensee als zentrale Bausteine die Klinik stärken.

„Akutes, emotional und ökonomisch schmerzhaftes Thema“

Um die Qualität der medizinischen Versorgung sicherzustellen, sollen bundeseinheitlich Mindestqualitätsanforderungen definiert werden, die erfüllt sein müssen, damit ein Krankenhaus bestimmte Leistungen erbringen kann. Könnte das ein Problem für die Asklepios–Klinik werden?

Für Felix Rauschek, Regionalgeschäftsführer der Asklepios Regionalgeschäftsführer Bayern Süd/West, ist das ein „akutes, emotional und ökonomisch schmerzhaftes Thema“. Die Asklepios Klinik Lindau biete ein umfangreiches Behandlungsspektrum mit Spezialisierungen an, die über die Grundversorgung hinausgehen. „Eine solch erfolgreiche Entwicklung und der Ausbau des Behandlungsspektrums wären für die Klinik unter den Bedingungen der von Herrn Lauterbach nun vorgeschlagenen Reform nicht möglich gewesen“, betont Rauschek.

Warum Brückenfinanzierung notwendig ist

Dass die Vorhaltebudgets, die statt der üblichen Fallpauschalen kommen sollen, Druck von den Kliniken nehmen, erwartet Kliniksprecherin Seidel nicht. Sie kritisiert zudem, dass noch immer unklar sei, ob es eine Brückenfinanzierung geben soll. Ohne eine solche wäre die Zeit bis die Reform in Kraft trete, für viele Häuser nicht stemmbar. Sie warnt vor einem „ungeordneten Krankenhaussterben“: Lange Wartezeiten bei planbaren Behandlungen und Operationen könnten die Folge sein.

Seidel: „Wenn der Gesetzgeber eine Neustrukturierung der Versorgung fordert, müssen dafür auch Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden.“