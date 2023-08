Von außen ist es kaum zu erkennen. Da sieht alles unverändert nach Großbaustelle aus. Aber im Inneren des Cavazzen wird eifrig daran gearbeitet, die Generalsanierung voranzutreiben. Wobei sich am Dach des Lindauer Museums der Baufortschritt durchaus schon zeigt. Ein Rundgang durchs Haus macht deutlich: Die Handwerker gehen im Detail mit viel Liebe an ihre Aufgaben heran.

Es hat sich viel getan. So ist das Dach nun fertig. Die Front zum Marktplatz ist komplett mit alten, gut erhaltenen Dachplatten eingedeckt. An den anderen Seiten hingegen leuchten neue Platten, also zur Cramergasse, auf der gesamten Rückseite und auf der Südseite. Eine Ausnahme bildet die nicht wirklich gerade Giebelfassade, auf der ebenfalls alte Dachziegel verbaut wurden.

Die Erker im unteren Dachgeschoss sind mit Kupfer eingefasst. Neu sind Fenster auf der Rückseite: Sie haben dunkle Rahmen und dienen dem Brandschutz. Damit soll im — hoffentlich nie eintretenden — Ernstfall ein gleichmäßiger Rauchabzug gewährleistet werden. Einige Fenster sind als Notausstieg konzipiert.

Wo Geschichte auf moderne Technik trifft

Unter dem Dach mischen sich Historisches, Erneuertes und moderne Technik. Der gesamte imposante Dachstuhl, den der Appenzeller Architekt Jakob Grubenmann dereinst erbaut hatte, wird künftig frei zu bestaunen sein mit seiner stützenfreien, verspannten Konstruktion.

Dort zeigen helle Holzteile, dass sie erneuert wurden. Zur Entlastung der Statik sind zudem diverse Streben und Stahlseile neu verspannt.

Eine bereits eingebaute Wendeltreppe aus Metall wird die Besucher in das zweite Dachgeschoss führen, wo sie auf einem Steg noch näher an die Konstruktion geführt werden. Die einstige Holztreppe ist ersetzt worden durch eine sichere Treppe ebenfalls aus Metall.

Gerüst schützt Restaurierung der Fassade

Das große Gerüst rund um den Cavazzen könnte schon etwas verkleinert werden. Florian Weber, der die Bauaufsicht über die Sanierung hat, lässt jedoch den obersten Teil derzeit noch stehen. Denn am unteren Teil des Daches schützen derzeit Planen die Restaurierungsarbeiten an der Außenfassade vor Niederschlag und Staub.

Florian Weber, Bauüberwacher des Projektes Cavazzen-Sanierung, zeigt hier im Dach den schwebenden Kamin, der momentan noch von einer Hilfskonstruktion getragen wird. Die noch verpackten Metallträger dienen der statischen Entlastung des Dachgebälks. (Foto: Christian Flemming )

Die Restauratorinnen sind derzeit damit beschäftigt, Hohlräume hinter der Fassade aufzuspüren, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben. Diese werden mit Hilfe von Kanülen aufgefüllt. „Wir haben hier einige Ideen aus der Medizin übernommen“, sagt eine der Fachfrauen: Sie spritzen verschiedene flüssige Füllmaterialien hinter den bemalten Putz ein.

Im unteren Bereich des Dachstuhls ist viel Technik untergebracht worden. Dazu gehört die Klimaanlage, von der aus viele Rohre und Schächte durch das gesamte Gebäude geführt werden. Hinter dem Treppenhaus ist ein Lüftungsschacht, der auch wichtige Brandschutzaufgaben erfüllt.

Voran kommen auch die Arbeiten in den Räumen der ersten beiden Obergeschosse. Zum Großteil sind die Restaurierungen der Stuckdecken abgeschlossen. An einigen Wänden sind bereits Farbproben hingemalt.

Brett für Brett kehrt der alte Boden zurück

Die Fußböden bekommen nach und nach ihr Parkett zurück. Das war sorgfältig abgetragen, genauestens nummeriert und nach Buchstaben in Kisten verpackt worden. Jetzt kommen sie wieder an ihren Platz zurück, nur wenige mussten erneuert werden.

Das Cavazzendach ist zum Marktplatz hin mit alten Dachplatten gedeckt (rechts), Richtung Kleinem Cavazzen mussten hingegen neue eingesetzt werden. (Foto: Christian Flemming )

„Es wäre auch jammerschade, diese alten Holzböden nicht wieder zu verwenden“, sagt eine Schreinerin: „Zum einen strahlen sie einfach Geschichte aus. Zum andern wäre es eine fürchterliche Ressourcenverschwendung.“ Wie bei einer Wohlfühlmassage drückt sie ein Brett behutsam an seinen Platz — oder besser: Massiert es dorthin.

Die Arbeiten an der Außenfassade laufen. Hohlräume im Spannungsbereich zwischen den Fenstern werden aufgefüllt, dabei wird mit Spritzen gearbeitet. (Foto: Christian Flemming )

Während im Erdgeschoss die nächsten Arbeiten vorbereitet werden, nimmt der Gewölbekeller schon richtig Gestalt an. Der Steinboden ist mittlerweile wieder frei zu sehen. Um die Säulen ragen Kabel heraus, die für die Beleuchtung eben dieser Säulen gedacht sind sowie für weitere Stromversorgung.

Neue Treppe erlaubt Blick auf alte Stufen

Die historische Treppe zum Marktplatz hoch wird mit einer Metalltreppe überbrückt werden: Sie soll ein sicheres Auf– und Absteigen ermöglichen, den Blick auf die alten Steinstufen aber nicht verdecken.

Der künftige barrierefreie Zugang zum Cavazzen von der Cramergasse aus behält an der Seite die historischen Rundsteine, in der Mitte aber einen neuen Belag, der den Zugang erleichtert.

Im Innenhof des Cavazzen ist — wie im Dachstuhl — deutlich zu erkennen, welche Holzplanken erneuert sind. Sie dürften im Laufe der Zeit nachdunkeln.

Die malerische Hausfassade des ehemaligen Pferdestalls, in dem wieder das Café unterkommen wird, soll ebenfalls in diesem Stil bemalt werden. „Wobei ich da sehr gespannt bin, wie das der Maler hinbekommen wird“, gesteht Florian Weber.

Bei Details fangen Arbeiter zu zaubern an

Dass die Arbeiter, die dort am Werke sind, auch ihre Liebe zu dem alten Gebäude entwickelt haben, zeigt Weber anhand des historischen Handlaufs an der Treppen vom Gastrobereich des Keller hinauf zum Innenhof. Eigentlich eine eher unwichtige Treppe — an der die Arbeiter aber geradezu liebevoll den historischen Handlauf hingezaubert haben.

Nach und nach nimmt also der Cavazzen im Innern Gestalt an. Ungeduld ist bei einem derartigen historischen Gebäude, das immer wieder für Überraschungen sorgt, fehl am Platz. Die Lindauer dürfen sich schon jetzt auf ihr neues Stadtmuseum freuen.