Die Causa Ufergeländer geht jetzt ans Landratsamt. Der Stadtrat hat am Mittwochabend die Weichen dafür gestellt, indem er seinen Beschluss vom Juli nicht aufgehoben hat. Vorher wurde erneut diskutiert.

Im Mai hatte der Stadtrat beschlossen, dass Lindaus Ufermauern über Grünstreifen und Geländer gesichert werden sollen. Grundlage für den Beschluss war ein Gutachten. In Leserbriefen und den sozialen Medien hagelte es Kritik, vor allem an den Geländern.

Daraufhin hatten 13 Stadträtinnen und Stadträte von BU, CSU, FB und FDP sowie Sebastian Krühn (JA) beantragt, dass das Thema in der Julisitzung des Stadtrats noch einmal behandelt wird. Begründung: Sie hätten sich in der Mai-Sitzung schlecht und teilweise sogar falsch informiert gefühlt. Darum solle der Beschluss außer Vollzug gesetzt und ein neues Gutachten erstellt werden.

Räte bekräftigen Beschluss vom Juli

Im Juli, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons war in der Babypause, ging der Antrag der 13 Stadträte mit 15:14 Stimmen knapp durch. Bürgermeister Mathias Hotz (JA) kündigte daraufhin an, das Thema dem Landratsamt vorzulegen. Die Rechtsaufsichtsbehörde soll unter anderem klären, ob der Mai-Beschluss überhaupt nachträglich außer Vollzug gesetzt werden darf.

Doch wie das Landratsamt nun mitteilte, reicht es nicht aus, einfach anzukündigen, dass ein Beschluss bei der Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet wird. Der Stadtrat müsse danach noch die Gelegenheit bekommen, seine Entscheidung zu revidieren.

Dies geschah am Mittwochabend. Und die Mehrheit der Räte bekräftigte ihren Beschluss vom Juli ‐ wenn auch mit einem anderen Stimmverhältnis.

Vorher gab es allerdings schon wieder eine Diskussion. Das Landratsamt habe früher nie einen weiteren Beschluss des Stadtrats gefordert, monierte Jürgen Müller (LI). Auch Thomas Hummler (CSU) machte deutlich, dass er die Stellungnahme des Landratsamts nicht nachvollziehen kann. „Was soll das?“, fragte er.

Wer macht sich wodurch lächerlich?

Angelika Rundel (SPD) regte an, das ganze Thema wieder etwas runterzukochen und einzuordnen. Letztendlich, so Rundel, hätte die Abstimmung im Juli gar nicht stattfinden dürfen und sei nur aus gutem Willen auf der Tagesordnung gestanden. Denn neue Erkenntnisse, die einen neuen Beschluss rechtfertigen, gebe es nicht. Roland Freiberg (BU) sieht das anders. „Der Stadtrat hat jederzeit das Recht, auf die Tagesordnung zu gehen“, sagte er. Wenn sie Geländer an die Ufer baue, mache sich die Stadt lächerlich.

Andreas Reich (FW) findet eher, der Stadtrat mache sich mit dem ganzen Hin und Her lächerlich. Er beantragte erneut eine namentliche Abstimmung.

So wurde abgestimmt

Dafür, den Beschluss vom Juli wieder aufzuheben und die Ufergeländer zu bauen, haben gestimmt: Andreas Reich (FW), Sebastian Krühn (JA), Jasmin Sommerweiß (JA), Angelika Rundel (SPD), Gerhard Fehrer (SPD), Matthias Kaiser (BL), Katrin Dorfmüller (SPD) und OB Claudia Alfons.

Dafür gestimmt, dass die Causa Ufergeländer nun ans Landratsamt geht, haben:

Werner Schönberger (FW), Claudia Mayer (CSU), Stefan Büchele (CSU), Thomas Hummler (CSU), Marc Hübler (CSU), Klaus Adams (CSU), Andreas Jäger (FB), Günther Brombeiß (FB), Annette Schäfler (FB), Jürgen Müller (LI), Christiane Norff (ÖDP), Ulrich Jöckel (FDP), Ulrich Schöffel (BU), Roland Freiberg (BU), Laura Brombeis (BL), Daniel Obermayr (BL), Ulrike Lorenz-Meyer (BL), May Strauß (BL).