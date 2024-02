Seine Bilanz fürs zurückliegende Jahr fasst Caritas-Geschäftsführer Harald Thomas in einem Wort zusammen: „Dauerkrisenmodus“. Ob wachsende Armut im Kreis Lindau, Sozialberatung am Limit oder Aufnahmestopp in den beiden Tafelläden: An nahezu jeder Ecke begegnet dem Caritas-Team Not. Die zu lindern, ist schwieriger denn je, sagt Thomas.

„Wir haben so viele Baustellen, an denen sich einfach nichts verbessert.“ Der Lindauer Caritas-Chef muss tief durchatmen. Auch deshalb, weil nicht nur steigende finanzielle Nöte für Probleme sorgen. Immer häufiger muss die Caritas in ihrer täglichen Arbeit zudem mit wachsender Bürokratie kämpfen.

Als Beispiel nennt Thomas das Thema Betreuung. Die Caritas hat dafür vor rund 30 Jahren einen Verein gegründet. Der übernimmt Betreuungen für Erwachsene, die von Einschränkungen betroffen sind, ihr Leben nicht allein organisieren können. Der Verein kümmert sich zudem darum, ehrenamtliche Betreuer für diese Aufgabe zu finden.

Betreuung hilft vor allem psychisch Kranken

Im Jahresschnitt sind es im Kreis Lindau zwischen 50 und 60 Menschen, denen der Verein zur Seite steht. Zwei von drei Betroffenen im Kreis Lindau leiden unter psychischen Erkrankungen, weiß der Geschäftsführer des Caritas-Kreisverbands. Thomas bezeichnet die Aufgabe der Betreuung als „sehr anspruchsvoll“.

Die steigende Altersarmut bekommt auch die Sozialberatung der Lindauer Caritas zu spüren: Vor allem Rentnerinnen haben am Ende des Monats oft kein Geld mehr zum Leben. (Foto: Julia Steinbrecht/KNA )

Doch seit Anfang vergangenen Jahres sei die Arbeit komplizierter geworden: Ein neues Gesetz verlange mehr Formalien und schreibe vor, dass der Verein noch mehr Freiwillige für Betreuungen zu finden habe. Das sei heutzutage aber kaum noch machbar, schüttelt Thomas den Kopf.

Die staatlichen Gelder für jene Arbeit habe die Caritas viele Monate lang vorfinanzieren, sprich aus eigener Kasse zahlen müssen. Den neuen Bescheid der Regierung erhielt Thomas erst im Dezember - mit der Nachricht, dass der Lindauer Caritas die Betreuungsgelder spürbar gekürzt werden.

Verbände schicken massiven Protest an Politik

Andere Caritas-Kreisverbände in Schwaben haben das Gleiche erlebt. Weshalb sich nach Thomas’ Worten alle mit einem Protestschreiben an Politiker und staatliche Stellen gewandt haben. Eine Antwort haben sie noch nicht erhalten.

Dass immer mehr soziale Aufgaben auf Ehrenamtliche abgewälzt werden, damit der Staat Geld sparen könne, das wurmt den Geschäftsführer massiv. Zumal er weiß: Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass sich Menschen Zeit für ein Ehrenamt nehmen.

Deshalb ist er froh, dass er momentan wenigstens an einer Stelle etwas durchatmen kann: In der Lindauer Tafel verstärken seit kurzen zwei Geflüchtete die ehrenamtlichen Teams, die sich ums Sortieren gespendeter Waren, Verkauf und Aufräumen kümmern.

Tafelläden bereiten schlaflose Nächte

Trotzdem sind die beiden Tafelläden in Lindau und Lindenberg große Sorgenkinder der Caritas. Denn während er vor zwei Jahren noch rund 560 Tafelausweise ausgegeben hat, muss Thomas deren Zahl nun auf 310 begrenzen (170 für Lindau und 140 fürs Westallgäu) und einen weiteren Aufnahmestopp erlassen.

Es sind oft Frauen, die nach einer Trennung oder dem Tod ihres Partners in finanzielle Not geraten. Harald Thomas

Grund ist unter anderem, dass trotz vieler Spenden von Privatmenschen, Vereinen und auch Firmen - für die der Geschäftsführer „sehr, sehr dankbar“ ist - nicht mehr genügend Lebensmittel und andere Waren für die Tafeln vorhanden sind.

Das schmerzt ihn und sein Team. Denn sie wissen: Immer mehr Menschen im Kreis Lindau haben nach Abzug von Ausgaben für Miete, Nebenkosten und Versicherungen kaum noch Geld für den Alltag übrig.

Armut trifft mehr denn je vor allem Frauen

Auffällig dabei: „Die Not ist weiblich“, wie es Thomas formuliert. Sieben von zehn Ratsuchenden sind im vergangenen Jahr Frauen gewesen - ein neuer Höchstsatz. „Es sind oft Frauen, die nach einer Trennung oder dem Tod ihres Partners in finanzielle Not geraten“, berichtet der Caritas-Chef. Ein großer Teil von ihnen sei älter als 50. Unter den Jüngeren sind vielfach Alleinerziehende.

Dafür hat mein Team keine Kapazitäten mehr. Harald Thomas

Dankbar sind Thomas und natürlich die Betroffenen, wenn sie dann in das Patenschafts-Projekt der Caritas aufgenommen werden: Rund 70 Menschen aus dem Landkreis spenden monatlich einen festen Betrag, der als soziale Patenschaft einem anderen zufließt. „Das hilft beispielsweise Senioren, deren Rente so klein ist, dass sie gegen Monatsende nichts mehr zum Leben haben“, schildert Thomas.

Caritas zieht die Reißleine

Rund 120 persönliche Hilfen und mindestens genauso viele Gespräche übers Telefon und digitale Kanäle hat die Sozialberatung der Caritas im vergangenen Jahr gestemmt. Wenn es um Fragen nach staatlicher Unterstützung geht, hat der Geschäftsführer in einem Punkt allerdings inzwischen die Reißleine gezogen: „Das Ausfüllen staatlicher Antragsformulare, etwa fürs Jobcenter, erledigen wir nicht mehr“, betont er. „Dafür hat mein Team keine Kapazitäten mehr.“

Dass die Zahl der Rat und Hilfe Suchenden im Kreis Lindau in absehbarer Zeit sinkt, hält Harald Thomas für unrealistisch. Der „Dauerkrisenmodus“ bleibt bei der Lindauer Caritas Alltag.