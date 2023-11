Noch immer fährt zwischen der Insel und Kressbronn nur der Schienenersatzverkehr. Das liegt aber nicht etwa an der Baustelle auf der Strecke ‐ sondern an Arbeiten in Biberach.

Frust am Bahngleis: Eigentlich sollte der Schienenersatzverkehr (SEV) am 4. November vorbei sein. Am vergangenen Wochenende hingen dann die Plakate an den Bahnhöfen: Der SEV wird bis Anfang Dezember verlängert.

Besonders ärgerlich ist das für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Wer nicht gut zu Fuß, sondern mit Rollator oder im Rollstuhl unterwegs ist, hat es beim Einsteigen schwer.

Sperrung zwischen Aulendorf und Biberach

Mit einer Erklärung ließ die Bahn sich Zeit. Erst auf mehrfache Nachfrage der LZ teilt sie am Mittwoch mit: Dass die Züge zwischen Lindau und Kressbronn nicht rollen, liegt an der Streckensperrung zwischen Aulendorf und Biberach. Diese sei kurzfristig um vier Wochen verlängert worden.

Züge, die zwischen Kressbronn und Lindau fahren, müssten regelmäßig in die Werkstatt nach Ulm. Wegen der Baustelle in Aulendorf, so die Sprecherin, kommen die Züge aber vom Bodensee nicht hoch nach Ulm. „Somit können diese nicht eingesetzt werden.“ Dass die Züge für eine Weile nicht in die Werkstatt kommen, sei keine Option. „Das ist nicht wie bei einem Auto“, sagt die Sprecherin.

Personalmangel sei nicht das Problem

Der Grund für die Streckensperrung zwischen Aulendorf und Biberach ist eine neue Eisenbahnbrücke. Sie ist bereits ausgetauscht, jetzt müsse laut Bahn noch der Bahndamm auf beiden Seiten verstärkt werden. Eigentlich sollten dort schon seit dem 6. November wieder Züge fahren.

Unter Bahnfahrern wurde in den vergangenen Tagen vermutet, der verlängerte SEV zwischen Kressbronn und der Insel habe mit einem Personalmangel bei der Bahn zu tun. Diesen Verdacht räumt die Bahn-Sprecherin jetzt aus. „Das stimmt nicht.“

Es fallen laut DB auch die Züge des Fernverkehrs (ICE/RJ) zwischen Bregenz und Stuttgart komplett aus. Außerdem gilt noch bis zum 3. Dezember: Züge zwischen der Insel und Kressbronn fallen aus. Es fahren Ersatzbusse, die unterwegs auch anhalten. Sie stoppen laut Mitteilung der Bahn abwechselnd in Langenargen und Nonnenhorn beziehungsweise Kressbronn und Wasserburg.

Die Haltestellen des Ersatzverkehrs sind in Reutin am Bahnhof, auf der Insel am Bahnhofplatz, in Aeschach an der AOK, in Enzisweiler am Einkaufszentrum, in Wasserburg am Bahnhof, in Nonnenhorn am Gasthof Adler und in Kressbronn sowie in Langenargen am Bahnhof.

Der IRE 3 zwischen Friedrichshafen Stadt und Lindau-Reutin fährt regulär. Ausnahme ist der IRE 4804 um 6.50 Uhr ab Reutin. Er fällt aus und wird durch einen Bus ersetzt. Der IRE 4815 von Ulm, der um 22.41 Uhr in Kressbronn ist und der IRE 4829 von Ulm, der eine Stunde später in Kressbronn ankommt, werden ebenfalls durch einen Bus ersetzt.

Alle Informationen gibt es auch bei der Deutschen Bahn.