Busreisende ohne Tickets und gültige Papiere

Lindau / Lesedauer: 2 min

Haben in einem Fernreisebus Menschen ohne gültige Tickets und Papiere gefunden. (Foto: Bundespolizei )

Am Donnerstagmorgen hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz (A 96) in einem Fernreisebus fünf syrische Migranten ohne gültige Reisedokumente festgestellt. Neben dem Familienvater wird auch der Busfahrer der Schleusung beschuldigt.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 14:45 Von: Lindauer Zeitung