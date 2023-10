Weil er einen Fahrgast auf das Rauchverbot im Bus hinweist, hat ein Fahrer in Lindau einen Bauchtritt kassiert. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der aggressive Mann war laut Polizei am Sonntagmorgen in einem Linienbus unterwegs. Die Tat ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Busbahnhof auf der Insel, schreibt die Polizei. Der Busfahrer habe den Mann darauf aufmerksam gemacht, dass im Bus nicht geraucht werden darf. „Dies missfiel dem Täter jedoch, sodass er den Bußfahrer angriff und ihm mit einem Fußtritt in den Bauch trat“, schreibt die Polizei.

Laut Polizei soll der mutmaßliche Täter 1,90 Meter groß und 30 Jahre alt sein. Er soll schwarze Kleidung und einen rosafarbenen Rucksack getragen haben. Die Polizei bittet Hinweise von Zeugen, die zur Klärung dieser Tat führen, bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 9100 zu melden.