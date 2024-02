Sie will die Welt ein bisschen bunter machen: Mandy Rosenberg aus Lindau hat in der Corona-Pandemie magnetische Sticker entwickelt. Die Idee dazu trug sie schon lange mit sich herum.

Die ältere Frau lächelt, als sie das himmelblaue Auto mit den vielen kleinen Stickern, Emojis und Symbolen sieht. „Oh, da hat jemand aber gute Stimmung“, sagt sie beim Vorbeigehen. Mandy Rosenberg ergänzt grinsend: „Das ist genau das, was ich damit bezwecken will.“

Umsetzung erfolgt in der Corona-Pandemie

„Ich will die Welt mit den Stickern ein bisschen bunter, freundlicher und strahlender machen“, sagt die 50-jährige OP-Schwester. Da passt es ins Bild, dass sie mitten in der Corona-Pandemie, in eine der tristesten Zeiten der jüngeren Vergangenheit, diese Idee in die Tat umsetzte.

Magnetische Sticker fand sie schon lange spannend. „Die Geschichte beginnt, als ich noch ein junges Mädchen war“, erinnert sie sich. Ihr damaliger Freund war Speedwayfahrer und heftete, wenn er zu Rennen fuhr, seine Sponsorensticker mit Magneten ans Auto.

Traumauto war das Vorbild

Eines Tages, viele Jahre später, entdeckte sie ihr Traumauto. Ein kleiner grauer Flitzer, mit aufgeklebten Blumen an der Seite. Als die gebürtige Sächsin mit dem Auto im Jahr 2017 nach Lindau umzog, bemerkte sie, dass ihr Auto vielen Passanten auffiel.

Im Lockdown war es dann soweit. Ein befreundeter Unternehmer war zu Besuch und zusammen beschlossen sie in Mandy Rosenbergs Küche: „Die Idee versuchen wir umzusetzen“, erzählt sie. Statt Aufklebern sollten es aber Magnete sein. Einfach zu entfernen und anzubringen. Und statt Blumen sollten es andere Motive sein. Etwas, was im modernen Alltag laufend vorkommt: Emojis.

Bei den Motiven half ihr ein kreativ begabter Bekannter. Die Umsetzung erfolgt bei einem ausgewählten externen Unternehmen. Inzwischen hat sie unter ihrem Unternehmensnamen „car-moji“ rund 50 verschiedene Motive zur Auswahl - von Lachsmileys über Firmenlogos bis zu Deutschlandfahnen, passend zur Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr. Alles mit dem Ziel: gute Laune zu erzeugen.