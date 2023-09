Lindau

Bunte Plastikkuh verschleppt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag eine lebensgroße Plastikkuh aus dem Garten eines Hauses in der Lärchengasse verschleppt. Der Eigentümer erstatte am Dienstagmorgen Anzeige.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 13:11 Von: Lindauer Zeitung