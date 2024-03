Lindau

Bundespolizei schickt Albaner zurück ins Heimatland

Lindau / Lesedauer: 1 min

Polizei schickt Albaner per Flugzeug zurück in sein Heimatland. (Foto: BPOLD S )

Die Bundespolizei hat am vergangenen Dienstagabend einen Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit mit dem Flugzeug zurück in sein Heimatland geschickt. Der Mann habe sich seit längerer Zeit unerlaubt in Europa aufgehalten, wie die Polizei bekannt gab.