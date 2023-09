Bundespolizei nimmt 30 Migranten in Gewahrsam

Lindauer Bundespolizisten haben am Samstagabend, 23. September, nach einer Zugankunft am Bahnhof Lindau-Reutin zwei syrische Familien in Gewahrsam genommen. Der Zug war von Zürich nach München unterwegs. Der zuständige Zugbegleiter eines Euro-City-Zuges hatte vorab die Bundespolizei verständigt und angegeben, dass 17 offensichtlich ausweislose Migranten auf Höhe St. Gallen kontrolliert worden waren und ihnen anschließend die Weiterreise gestattet wurde. Wie der Zugbegleiter außerdem mitteilte, verfügte keine der besagten Personen über ein Zugticket. Als das Bahnpersonal die Fahrgäste von der Weiterfahrt ausschließen wollte, weigerten sich die Migranten jedoch auszusteigen.

Bei den Personen handelte es sich eigenen Angaben zufolge um zwei Ehepaare mit ihren sieben beziehungsweise sechs Kindern im Alter von einem bis siebzehn Jahren. Nach der Registrierung der Personen und Anzeigenbearbeitung wiesen die Bundespolizisten alle Migranten am Sonntagvormittag nach Österreich zurück. Allerdings kam es zu einem baldigen Wiedersehen zwischen der Familie und der Bundespolizei. Bereits am Sonntagabend fuhren die 17 Migranten erneut mit einem Euro-City-Zug unerlaubt über die Grenze. Nun wurden die Migranten, die diesmal für sich und die Kinder ein Schutzersuchen stellten, an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Am Sonntagmorgen kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz in einem Fernreisebus, der in Rom startete und nach Frankfurt am Main unterwegs war, zwölf syrische Migranten im Alter von zwölf bis 50 Jahren. Alle Syrer hatten zwar ihre Reisepässe dabei, verfügten jedoch nicht über die notwendigen Aufenthaltstitel. Auch ein 29-jähriger somalischer Staatsangehöriger befand sich unter den Busreisenden. Auch dieser Mann konnte keine ausreichenden Reisedokumente für die Fahrt nach Deutschland vorweisen. Die Bundespolizisten wiesen die Migranten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Österreich zurück. Lediglich ein 32-jähriger Syrer, der ein Schutzersuchen stellte, wurde an das Anker-Zentrum weitergeleitet.